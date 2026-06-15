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Ανοδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία τη Δευτέρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε, στον απόηχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης, με τους επενδυτές να στρέφονται εκ νέου σε assets υψηλότερου ρίσκου, εν μέσω προσδοκιών για χαμηλότερες πληθωριστικές πιέσεις και πιο ήπια νομισματική πολιτική διεθνώς.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της συνεδρίασης, τα futures της Wall Street κατέγραψαν άνοδο, ενώ ισχυρή ήταν και η άνοδος στα futures του ιαπωνικού δείκτη Nikkei, με τις ασιατικές αγορές να ενισχύονται συνολικά. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού (εκτός Ιαπωνίας) ενισχύθηκε κατά 1,5%, με τη Νότια Κορέα να καταγράφει άλμα 4,3% και την Ιαπωνία περίπου 3%.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… June 14, 2026

Η αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας αποτέλεσε βασικό μοχλό της ανόδου, καθώς το Brent υποχώρησε περίπου 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 4,7% στα 80,89 δολάρια. Η αγορά ενσωμάτωσε την εκτίμηση ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, μπορεί να αποκαταστήσει σταδιακά τις ροές ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, αν και οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά θα κινηθεί πλέον με βάση την «επαλήθευση» της συμφωνίας και όχι μόνο τις ανακοινώσεις, με κρίσιμα ζητήματα να παραμένουν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η ταχύτητα επανεκκίνησης της παραγωγής και μεταφοράς πετρελαίου.

Παράλληλα, η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος οδήγησαν το δολάριο χαμηλότερα, με το ευρώ και τη στερλίνα να ενισχύονται έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Στις αγορές ομολόγων, οι επενδυτές στράφηκαν σε αγορές κρατικού χρέους, εν αναμονή χαμηλότερων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε ως εναλλακτικό επενδυτικό καταφύγιο.

Την ίδια ώρα, το διεθνές ενδιαφέρον στρέφεται στις επερχόμενες συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, με τις αγορές να αποτιμούν πλέον ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη νομισματική πολιτική, εφόσον διατηρηθεί η αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας.