Επιτεύχθηκε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, η υπογραφή στις 19 Ιουλίου στην Ελβετία

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, έπειτα από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ύπαρξη συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί».

Advertisement

Advertisement

Όπως ανέφερε, «και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… June 14, 2026

Ο Σεμπάζ Σαρίφ πρόσθεσε ότι η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, ενώ ευχαρίστησε το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία για τη συμβολή τους στη διαμεσολαβητική προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών, με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής.

Ο Τραμπ προαναγγέλλει ανακοίνωση για τη συμφωνία

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους!», έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Advertisement

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας» έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει».

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία.

Advertisement

Μάλιστα, ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Τι προβλέπει το πλαίσιο της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μηχανισμό επιθεωρήσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του.

Advertisement

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελάφρυνσής τους, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση της Τεχεράνης.

«Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί και είναι η πιο λογική μέχρι σήμερα».

Advertisement

Όσον αφορά το πυρηνικό υλικό του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με το θέμα αργότερα.

Advertisement

«Θα ασχοληθούμε με την πυρηνική σκόνη όταν είμαστε έτοιμοι να πάμε και να το κάνουμε. Θα έλεγα μέσα στους επόμενους έναν ή δύο μήνες, δεν υπάρχει βιασύνη», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ακίνδυνη».