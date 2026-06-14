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Η εύθραυστη προοπτική μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ φαίνεται να δοκιμάζεται εκ νέου, μετά την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες, έστω και με ηλεκτρονικό τρόπο.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη επιχειρεί να κρατήσει στο προσκήνιο τις εξελίξεις στον Λίβανο, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να προσαρμοστεί στα χρονοδιαγράμματα που θέτει η Ουάσινγκτον για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

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Σε ανάρτησή του την Κυριακή, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ εστίασε στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι «δεν θα καταφέρουν ποτέ να καταρρίψουν κανέναν από τα πυλώνες της αντίστασης, όσο αυτοί παραμένουν ενωμένοι και αταλάντευτοι».

هرگز نمی‌توانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند؛ مجاهدت‌های رزمندگان غیور لبنان و دیپلماسی مقتدرانهٔ جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین می‌کند و بساط دیوانه‌بازی و جنگ‌افروزی رژیم اسرائیل را بر هم خواهد زد، بچرخ تا بچرخیم. June 14, 2026

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «οι ηρωικοί αγώνες των γενναίων μαχητών του Λιβάνου και η ισχυρή διπλωματία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εγγυώνται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του αγαπημένου μας Λιβάνου και θα καταρρίψουν τα παράλογα καμώματα του πολεμοκάπηλου ισραηλινού καθεστώτος —όσο κι αν προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε διαφορετικά».

Σε στρατιωτικό επίπεδο, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση την Κυριακή εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στην περιοχή Νταχίγια, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Όπως αναφέρεται, η ενέργεια αυτή αποτέλεσε απάντηση σε πυρά που εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ προς ισραηλινές περιοχές.

Σε ανάρτησή του στο X, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γιέχιελ Λάιτερ υποστήριξε ότι κατά την επιχείρηση σκοτώθηκε ο Αλί Μούσα Ντακντούκ, ανώτερος διοικητής της οργάνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ντακντούκ είχε εμπλακεί σε επίθεση του 2007 εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και είχε διαδραματίσει ρόλο στον σχεδιασμό επιχειρήσεων κατά του βόρειου Ισραήλ, ενώ στο παρελθόν είχε φυλακιστεί από τις ΗΠΑ και υπήρχε αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

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Νωρίτερα, ο Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ είχε επισημάνει ότι η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό αποδεικνύει, κατά την άποψή του, πως οι ΗΠΑ είτε δεν διαθέτουν τη βούληση είτε την ικανότητα να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, προσθέτοντας ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας καθίσταται αδύνατη εφόσον δεν τηρούνται οι συμφωνηθέντες όροι.

Σε παράλληλο επίπεδο, το πρακτορείο Tansim μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια στο δυτικό Ιράν έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας, επικαλούμενο τις τρέχουσες συνθήκες.

Το ερώτημα πλέον που διατυπώνεται είναι αν η Τεχεράνη προσανατολίζεται σε στρατιωτική απάντηση με χρήση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, κάτι που σε αυτή τη φάση κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει.

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Τραμπ: «Κάλεσα τον Νετανιάχου και του είπα τι στο διάολο κάνεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Fox News και Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία του εξέφρασε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο την αντίθεσή του για την ισραηλινή επιχείρηση. «Του είπα, τι στο διάολο κάνεις;», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, περιγράφοντας την αντίδρασή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ εμφανίστηκε οργισμένος από την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή προκάλεσε καθυστέρηση σε μια συμφωνία που βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωσή της.

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Το Axios μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεώρησε πως ο Νετανιάχου δεν επέδειξε σωστή κρίση στη συγκεκριμένη συγκυρία και ότι του μετέφερε ξεκάθαρα την ενόχλησή του. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πως σοκαρίστηκε όταν ενημερώθηκε από τους συνεργάτες του για το χτύπημα στη Βηρυτό, καθώς, όπως είπε, η εξέλιξη σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συμφωνία τελικά θα προχωρήσει και ότι η υπογραφή της θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς οι διπλωμάτες επιδίδονται σε έναν μαραθώνιο επαφών για να “σώσουν” τη συμφωνία πριν εκπνεύσει η σημερινή ημέρα.

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