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Έντονη δυσαρέσκεια φέρεται να εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Fox News και Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία του εξέφρασε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο την αντίθεσή του για την ισραηλινή επιχείρηση. «Του είπα, τι στο διάολο κάνεις;», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, περιγράφοντας την αντίδρασή του.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ εμφανίστηκε οργισμένος από την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή προκάλεσε καθυστέρηση σε μια συμφωνία που βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωσή της.

BREAKING: President Trump tells @TreyYingst that a deal with Iran is expected in next few hours. pic.twitter.com/hTEfGMGb60 June 14, 2026

Το Axios μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεώρησε πως ο Νετανιάχου δεν επέδειξε σωστή κρίση στη συγκεκριμένη συγκυρία και ότι του μετέφερε ξεκάθαρα την ενόχλησή του. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πως σοκαρίστηκε όταν ενημερώθηκε από τους συνεργάτες του για το χτύπημα στη Βηρυτό, καθώς, όπως είπε, η εξέλιξη σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή συμφωνίας.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναμένεται να απευθύνει έκκληση προς το Ιράν να μην προχωρήσει σε αντίποινα, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συμφωνία τελικά θα προχωρήσει και ότι η υπογραφή της θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

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Σε τεντωμένο σχοινί η συμφωνία της Κυριακής – Σκεπτικισμός από την Τεχεράνη

Η παρέμβαση του Λευκού Οίκου έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Μόλις το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ και το Πακιστάν, που εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή, εξέφραζαν την αισιοδοξία τους ότι η ιστορική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα υπογραφόταν εντός της σημερινής ημέρας (Κυριακή 14 Ιουνίου 2026).

Ωστόσο, τα τελευταία ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο άλλαξαν άρδην το κλίμα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης:

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν έθεσε ανοιχτά υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στις ειρηνευτικές προσπάθειες, τονίζοντας ότι οι νέες επιθέσεις του Ισραήλ «θολώνουν» τις προοπτικές υπογραφής της συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, το κλίμα στην Τεχεράνη είναι βαρύ, με σκληροπυρηνικούς διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή τους στους όρους του συμβιβασμού.

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Τι διακυβεύεται τις επόμενες ώρες

Η ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται πλέον στο σημείο μηδέν. Ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει προειδοποιώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις και τη Χεζμπολάχ να απέχει από αντίποινα, η ηγεσία του Ιράν εμφανίζεται διστακτική να βάλει την υπογραφή της κάτω από το προτεινόμενο πλαίσιο.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς οι διπλωμάτες επιδίδονται σε έναν μαραθώνιο επαφών για να “σώσουν” τη συμφωνία πριν εκπνεύσει η σημερινή ημέρα.

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