Από την άνοια έως τα καρδιακά επεισόδια, η απώλεια ακοής έχει συνδεθεί με ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει αύξηση. Ευτυχώς, μαθαίνουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα αυτή την ζωτικής σημασίας αίσθηση και πώς θα μπορούσαμε να αναστρέψουμε τη βλάβη