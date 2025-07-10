ΚΑΙΡΟΣ
clouds icon
29°C
search icon
search icon

BREAKING NEWS

ΣΕΙΣΜΟΣ 6,6 ΡΙΧΤΕΡ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Μια πρώτη ανάγνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν: Τα καλά και τα κακά σενάρια

Μια θετική, αλλά ατελής εξομάλυνση...

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Σκουπισμένο» το μαχαίρι του εγκλήματος – Δεν υποστηρίζουν τα ευρήματα την εκδοχή του Ιταλού περί «αλληλοεξόντωσης μητέρας-γιου»

Το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών, το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σορό της άτυχης 54χρονης, δεν έφερε κανένα απολύτως αποτύπωμα.

Τραγωδία στις Φιλιππίνες: «Θύελλα» για τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ Ταμπ Μπάλντουιν μετά τον πνιγμό δύο φοιτητών – «Ήμουν παντρεμένη με το τέρας» λέει η Ελληνίδα σύζυγός του (βίντεο)

Οι αρχές στις Φιλιππίνες συνεχίζουν τις έρευνες, με τις πιέσεις για την απόδοση ποινικών ευθυνών στον έμπειρο τεχνικό του μπάσκετ να κορυφώνονται ώρα με την ώρα.

Διεθνείς αγορές: Ράλι στα χρηματιστήρια – Στα 80 δολάρια/βαρέλι το πετρέλαιο

Στην αγορά ομολόγων, η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε πτώση τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Κιάρα Φεράνι: Λατρεύω την Ελλάδα, είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες (βίντεο)

Η Κιάρα Φεράνι αποκάλυψε επίσης ότι σύντομα θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για διακοπές στη Μήλο, έναν προορισμό που θα επισκεφθεί για πρώτη φορά.

Μια πρώτη ανάγνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν: Τα καλά και τα κακά σενάρια

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Σκουπισμένο» το μαχαίρι του εγκλήματος – Δεν υποστηρίζουν τα ευρήματα την εκδοχή του Ιταλού περί «αλληλοεξόντωσης μητέρας-γιου»

Τραγωδία στις Φιλιππίνες: «Θύελλα» για τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ Ταμπ Μπάλντουιν μετά τον πνιγμό δύο φοιτητών – «Ήμουν παντρεμένη με το τέρας» λέει η Ελληνίδα σύζυγός του (βίντεο)

Διεθνείς αγορές: Ράλι στα χρηματιστήρια – Στα 80 δολάρια/βαρέλι το πετρέλαιο

Κιάρα Φεράνι: Λατρεύω την Ελλάδα, είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες (βίντεο)

Πρώτες ειδήσεις

Ισραήλ: Η γνωστή νομικός Πνινάτ Γιανάι νέα Πρέσβειρα στην Αθήνα – Ιδιοκτήτης της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ ο αδελφός της

Ισραήλ: Η γνωστή νομικός Πνινάτ Γιανάι νέα Πρέσβειρα στην Αθήνα – Ιδιοκτήτης της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ ο αδελφός της

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

Π. Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας μπήκε στο χρονοντούλαπο και επέστρεψε ίδιος και απαράλαχτος με το 2012, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα

Π. Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας μπήκε στο χρονοντούλαπο και επέστρεψε ίδιος και απαράλαχτος με το 2012, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα

ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΜΑΣΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΜΑΣΗΣ

Ρωσικός βομβαρδισμός στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου – Η μακραίωνη ιστορία του μνημείου της Ορθοδοξίας

Ρωσικός βομβαρδισμός στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου – Η μακραίωνη ιστορία του μνημείου της Ορθοδοξίας

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Κρήτη: Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς

Κρήτη: Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς

MΑΝΩΛΗΣ ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ

MΑΝΩΛΗΣ ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ

Ελληνικό FBI: Σε σοκάκια, club και κάτω από κάθε βότσαλο στα νησιά για όπλα, ναρκωτικά, μαφίες και πολυτελές escorting

Ελληνικό FBI: Σε σοκάκια, club και κάτω από κάθε βότσαλο στα νησιά για όπλα, ναρκωτικά, μαφίες και πολυτελές escorting

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Καιρός: Με 35άρια ξεκινά η εβδομάδα – Πού επιστρέφουν οι μπόρες από την Τετάρτη

Καιρός: Με 35άρια ξεκινά η εβδομάδα – Πού επιστρέφουν οι μπόρες από την Τετάρτη

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ – Από το σεισμό του 1996 έμεναν εκεί (Βίντεο)

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ – Από το σεισμό του 1996 έμεναν εκεί (Βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Εξάρχεια: Ενέδρα θανάτου στον 25χρονο από την Τουρκία – Ποιο είναι το πιο πιθανό κίνητρο

Εξάρχεια: Ενέδρα θανάτου στον 25χρονο από την Τουρκία – Ποιο είναι το πιο πιθανό κίνητρο

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ

Τελευταία νέα

Βραζιλία: Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτηση της 21χρονης που σκοτώθηκε σε ελεύθερη πτώση – «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;»

Βραζιλία: Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτηση της 21χρονης που σκοτώθηκε σε ελεύθερη πτώση – «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;»

Πριν 13 λεπτά
Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Πριν 25 λεπτά
«Πυρά» Αλεξίας Εβερτ για νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά: «Κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική κίνηση»

«Πυρά» Αλεξίας Εβερτ για νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά: «Κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική κίνηση»

Πριν 25 λεπτά
Πακιστάν: Η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά λάθος σε οικογένεια από την Αυστραλία σκοτώνοντας 9χρονο κοριτσάκι

Πακιστάν: Η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά λάθος σε οικογένεια από την Αυστραλία σκοτώνοντας 9χρονο κοριτσάκι

Πριν 26 λεπτά
Oλα τα τελευταία νέα 
 array(0) {
}

Spotlight

Το πρώτο αναβαθμισμένο P-3Β Orion στην Ελευσίνα, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης εκσυγχρονισμού

Το πρώτο αναβαθμισμένο P-3Β Orion στην Ελευσίνα, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης εκσυγχρονισμού

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Λίγα λεπτά αρκούν για να σώσεις μια ζωή – Στις 16 Ιουνίου γινόμαστε μέρος της αλυσίδας προσφοράς του Allwyn Care στον Πειραιά

Λίγα λεπτά αρκούν για να σώσεις μια ζωή – Στις 16 Ιουνίου γινόμαστε μέρος της αλυσίδας προσφοράς του Allwyn Care στον Πειραιά

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

«Πυρά» Αλεξίας Εβερτ για νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά: «Κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική κίνηση»

«Πυρά» Αλεξίας Εβερτ για νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά: «Κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική κίνηση»

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Αιμίλιος Χειλάκης για τον Αλέξη Τσίπρα και το ΕΛΑΣ: «Είναι σαν την Τζοκόντα» (Βίντεο)

Αιμίλιος Χειλάκης για τον Αλέξη Τσίπρα και το ΕΛΑΣ: «Είναι σαν την Τζοκόντα» (Βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Βραζιλία: Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτηση της 21χρονης που σκοτώθηκε σε ελεύθερη πτώση – «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;»

Βραζιλία: Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτηση της 21χρονης που σκοτώθηκε σε ελεύθερη πτώση – «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;»

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Ανθή Βούλγαρη για Δανάη Μπάρκα : «Αληθεύει ότι είναι έγκυος; – Υπάρχει αυτή η φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί» (βίντεο)

Ανθή Βούλγαρη για Δανάη Μπάρκα : «Αληθεύει ότι είναι έγκυος; – Υπάρχει αυτή η φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί» (βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Το νέο πρόγραμμα για τις ανακαινίσεις κατοικιών: Ως και 95% επιδότηση – υποχρέωση μίσθωσης 5 ετών στα κλειστά ακίνητα – όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το νέο πρόγραμμα για τις ανακαινίσεις κατοικιών: Ως και 95% επιδότηση – υποχρέωση μίσθωσης 5 ετών στα κλειστά ακίνητα – όσα πρέπει να γνωρίζετε

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Τίνα Μεσσαροπούλου: Επέστρεψε στο πλατό του Happy Day – «Ο Γιώργος είναι όρθιος και κάνει τα πάντα. Λύγιζα το βράδυ σπίτι μόνη μου» (Βίντεο)

Τίνα Μεσσαροπούλου: Επέστρεψε στο πλατό του Happy Day – «Ο Γιώργος είναι όρθιος και κάνει τα πάντα. Λύγιζα το βράδυ σπίτι μόνη μου» (Βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Κραυγή αγωνίας από τον κλάδο του μασάζ: «Κινδυνεύουν 10.000 θέσεις εργασίας» μετά το νέο ΦΕΚ

Κραυγή αγωνίας από τον κλάδο του μασάζ: «Κινδυνεύουν 10.000 θέσεις εργασίας» μετά το νέο ΦΕΚ

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Αγριο περιστατικό βίας στην Κρήτη: Σύντροφος και πεθερά χτύπησαν 39χρονη μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Αγριο περιστατικό βίας στην Κρήτη: Σύντροφος και πεθερά χτύπησαν 39χρονη μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Κηφισός: Ο Χρίστος Δήμας σφίγγει στα χέρια του το πιο δύσκολο τιμόνι – Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί

Κηφισός: Ο Χρίστος Δήμας σφίγγει στα χέρια του το πιο δύσκολο τιμόνι – Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Τζόαν Κόλινς: Στα 92 της γίνεται η Γουάλις Σίμπσον και επιστρέφει εκεί όπου η λάμψη συναντά τη μοναξιά (βίντεο)

Τζόαν Κόλινς: Στα 92 της γίνεται η Γουάλις Σίμπσον και επιστρέφει εκεί όπου η λάμψη συναντά τη μοναξιά (βίντεο)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Το πρόστιμο βάσει του νεόυ ΚΟΚ για τους πεζούς που παραβιαζουν ερυθρό σηματοδότη

Το πρόστιμο βάσει του νεόυ ΚΟΚ για τους πεζούς που παραβιαζουν ερυθρό σηματοδότη

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος για κατασκοπεία – είχε drone με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος για κατασκοπεία – είχε drone με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Κυβέρνηση: Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κυβέρνηση: Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΜΑΣΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΜΑΣΗΣ

Κέιτ Μίντλετον: Το βλέμμα της στις αποδοκιμασίες διαδηλωτών στο Trooping the Colour (βίντεο)

Κέιτ Μίντλετον: Το βλέμμα της στις αποδοκιμασίες διαδηλωτών στο Trooping the Colour (βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

 array(0) {
}

HuffPost Opinion

Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει να σφίξει το χέρι πολιτικού – Τον ενδιαφέρει να μη σφίξει άλλο τη ζώνη στη μέση του

Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει να σφίξει το χέρι πολιτικού – Τον ενδιαφέρει να μη σφίξει άλλο τη ζώνη στη μέση του

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Το μπάσκετ δεν αντέχει άλλο αυτή την τοξικότητα – Στην καινούργια περίοδο τί θα γίνει;

Το μπάσκετ δεν αντέχει άλλο αυτή την τοξικότητα – Στην καινούργια περίοδο τί θα γίνει;

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

«Άβολες» αλήθειες και αφηγήματα: Γιατί δυσκολευόμαστε να δούμε την πραγματικότητα;

«Άβολες» αλήθειες και αφηγήματα: Γιατί δυσκολευόμαστε να δούμε την πραγματικότητα;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΥΒΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΥΒΑ

 array(0) {
}

HuffPost - Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα 15/06

Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα 15/06

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

ΠΑΟΚ: Οριστικά τέλος ο Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία

ΠΑΟΚ: Οριστικά τέλος ο Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Μουντιάλ 2026: Κύμα αντιδράσεων κατά του Τζάστιν Τριντό – Έχασε την πρεμιέρα του Καναδά για να δει την Κέιτι Πέρι (Βίντεο)

Μουντιάλ 2026: Κύμα αντιδράσεων κατά του Τζάστιν Τριντό – Έχασε την πρεμιέρα του Καναδά για να δει την Κέιτι Πέρι (Βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Μουντιάλ 2026: Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2 – Οι «Οράνιε» προηγήθηκαν δύο φορές, οι «Σαμουράι» δεν λύγισαν με γκολ στο 89´ (βίντεο)

Μουντιάλ 2026: Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2 – Οι «Οράνιε» προηγήθηκαν δύο φορές, οι «Σαμουράι» δεν λύγισαν με γκολ στο 89´ (βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Σουηδία – Τυνησία 5-1: Με Ίσακ και Γκιόκερες σε βραδιά θριάμβου (βίντεο)

Σουηδία – Τυνησία 5-1: Με Ίσακ και Γκιόκερες σε βραδιά θριάμβου (βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία «κατάπιε» 7-1 το Κουρασάο στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο (Βίντεο)

Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία «κατάπιε» 7-1 το Κουρασάο στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο (Βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Μουντιάλ 2026: Βραζιλία – Μαρόκο 1-1 – Η «Σελεσάο» γλίτωσε τα χειρότερα στην πρεμιέρα της

Μουντιάλ 2026: Βραζιλία – Μαρόκο 1-1 – Η «Σελεσάο» γλίτωσε τα χειρότερα στην πρεμιέρα της

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Μουντιάλ 2026: Με ειδικά βραχιολάκια με το όνομα του Ντιόγκο Ζότα οι παίκτες της Πορτογαλίας – Ο συγκινητικός φόρος τιμής (εικόνες)

Μουντιάλ 2026: Με ειδικά βραχιολάκια με το όνομα του Ντιόγκο Ζότα οι παίκτες της Πορτογαλίας – Ο συγκινητικός φόρος τιμής (εικόνες)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

 array(0) {
}

Η HuffPost Αναδεικνύει

Αυστραλία: Προς… πώληση οικισμός δύο κατοίκων – Ο αγοραστής γίνεται ταυτόχρονα δήμαρχος, μπάρμαν και ξενοδόχος!

Αυστραλία: Προς… πώληση οικισμός δύο κατοίκων – Ο αγοραστής γίνεται ταυτόχρονα δήμαρχος, μπάρμαν και ξενοδόχος!

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Αποδράσεις: Από την τρέλα της Αθήνας σε μικρούς κοντινούς παράδεισους της μίας ώρας που μας σώζουν

Αποδράσεις: Από την τρέλα της Αθήνας σε μικρούς κοντινούς παράδεισους της μίας ώρας που μας σώζουν

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ

Ορμούζ: Με την συμφωνία επιστροφή της ναυσιπλοΐας με 130 πλοία την ημέρα στο πέρασμα που κινεί τον ενεργειακό πλανήτη

Ορμούζ: Με την συμφωνία επιστροφή της ναυσιπλοΐας με 130 πλοία την ημέρα στο πέρασμα που κινεί τον ενεργειακό πλανήτη

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

«Γερμανία-Ελλάδα με τα πόδια»: Στη Θεσσαλονίκη μετά από 77 ημέρες ο Ελληνας που περπάτησε 2.200 χλμ (εικόνες-βίντεο) 

«Γερμανία-Ελλάδα με τα πόδια»: Στη Θεσσαλονίκη μετά από 77 ημέρες ο Ελληνας που περπάτησε 2.200 χλμ (εικόνες-βίντεο) 

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Διεθνείς αντιδράσεις στη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Στήριξη με επιφυλάξεις για το τελικό αποτέλεσμα – Η ΕΕ συνδέει την ειρήνη με τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο

Διεθνείς αντιδράσεις στη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Στήριξη με επιφυλάξεις για το τελικό αποτέλεσμα – Η ΕΕ συνδέει την ειρήνη με τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Βουλγαρικό Falcon «σάρωσε» τον ουρανό της Αθήνας μετά το blackout στα ραδιοβοηθήματα στο Ελ.Βενιζέλος – Είναι καθηλωμένα τα σκάφη της ΥΠΑ

Βουλγαρικό Falcon «σάρωσε» τον ουρανό της Αθήνας μετά το blackout στα ραδιοβοηθήματα στο Ελ.Βενιζέλος – Είναι καθηλωμένα τα σκάφη της ΥΠΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Ρίο ντε Τζανέιρο: Νεκρός ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι από τη σύγκρουση ελικοπτέρων σε πάρκινγκ (Βίντεο)

Ρίο ντε Τζανέιρο: Νεκρός ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι από τη σύγκρουση ελικοπτέρων σε πάρκινγκ (Βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Νορβηγία: Το φιλόδοξο σχέδιο κατασκευής τούνελ για να περνούν τα πλοία μέσα από βουνό – Κοστολογείται 782 εκ. ευρώ

Νορβηγία: Το φιλόδοξο σχέδιο κατασκευής τούνελ για να περνούν τα πλοία μέσα από βουνό – Κοστολογείται 782 εκ. ευρώ

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

 array(0) {
}

Blogs

Μια πρώτη ανάγνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν: Τα καλά και τα κακά σενάρια

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΑΡΙΑΣ

ΗΠΑ–Ιράν: Εκεχειρία, Ορμούζ και επανεκκίνηση στις αγορές ενέργειας

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ιδιωτεία ως Παθολογία της Νεοελληνικής Κοινωνίας

ΔΡ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Η λήξη της σχολικής χρονιάς… το τέλος της μαθητικής «αγγαρείας»;

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Life

home page

Η απώλεια ακοής αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρο τον οργανισμό – πώς θωρακίζουμε τον εαυτό μας και οι νέες θεραπείες

Από την άνοια έως τα καρδιακά επεισόδια, η απώλεια ακοής έχει συνδεθεί με ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει αύξηση. Ευτυχώς, μαθαίνουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα αυτή την ζωτικής σημασίας αίσθηση και πώς θα μπορούσαμε να αναστρέψουμε τη βλάβη

Θα μπορούσαμε να απολαύσουμε μερικά από τα οφέλη του ύπνου χωρίς να χρειαστεί να αποκοιμηθούμε

Θα μπορούσαμε να απολαύσουμε μερικά από τα οφέλη του ύπνου χωρίς να χρειαστεί να αποκοιμηθούμε

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Κυριακάτικο τραπέζι: Συναγρίδα στην κατσαρόλα κοκκινιστή με φρέσκα φασολάκια

Κυριακάτικο τραπέζι: Συναγρίδα στην κατσαρόλα κοκκινιστή με φρέσκα φασολάκια

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σημαντική μελέτη συνδέει το 99% των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων με 4 παράγοντες κινδύνου

Σημαντική μελέτη συνδέει το 99% των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων με 4 παράγοντες κινδύνου

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Να βγάζουμε τον σκύλο βόλτα πριν ή μετά το φαγητό; Τι λένε οι κτηνίατροι για το επικίνδυνο φούσκωμα

Να βγάζουμε τον σκύλο βόλτα πριν ή μετά το φαγητό; Τι λένε οι κτηνίατροι για το επικίνδυνο φούσκωμα

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Πολιτισμός

«Ναμπούκκο» του Βέρντι με τη σταρ Άννα Νετρέμπκο – Από την Arena di Verona στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

«Ναμπούκκο» του Βέρντι με τη σταρ Άννα Νετρέμπκο – Από την Arena di Verona στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Πολ Σρέιντερ για «Disclosure Day» του Σπίλμπεργκ: «Ένας κορυφαίος σεφ κάνει σουφλέ με περισσεύματα»

Πολ Σρέιντερ για «Disclosure Day» του Σπίλμπεργκ: «Ένας κορυφαίος σεφ κάνει σουφλέ με περισσεύματα»

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Τζόαν Κόλινς: Στα 92 της γίνεται η Γουάλις Σίμπσον και επιστρέφει εκεί όπου η λάμψη συναντά τη μοναξιά (βίντεο)

Τζόαν Κόλινς: Στα 92 της γίνεται η Γουάλις Σίμπσον και επιστρέφει εκεί όπου η λάμψη συναντά τη μοναξιά (βίντεο)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Πινελιές ως δακτυλικά αποτυπώματα: Νέα μέθοδος εντοπίζει τα αυθεντικά έργα του Βαν Γκογκ

Πινελιές ως δακτυλικά αποτυπώματα: Νέα μέθοδος εντοπίζει τα αυθεντικά έργα του Βαν Γκογκ

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Αλκηστις Πρωτοψάλτη – Νίκος Πορτοκάλογλου: Sold out η πρώτη συναυλία τους στην Αθήνα

Αλκηστις Πρωτοψάλτη – Νίκος Πορτοκάλογλου: Sold out η πρώτη συναυλία τους στην Αθήνα

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

 array(5) {
 [0]=>
 int(1326754)
 [1]=>
 int(1326620)
 [2]=>
 int(1326310)
 [3]=>
 int(1324483)
 [4]=>
 int(1326073)
}

entertainment

home page

Τα δοκιμαστικά της Κουτσελίνη, η κρίσιμη σύσκεψη στο OPEN και η έντονη ενόχληση της Γραμμέλη

Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι αποφασισμένη να ανακατέψει την τράπουλα της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη.

Μαρία Αντωνά: Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Γιώργο Λιάγκα σε γαμήλια τελετή

Μαρία Αντωνά: Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Γιώργο Λιάγκα σε γαμήλια τελετή

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Φαίη Σκορδά- Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ερωτευμένοι στο Μονακό (φωτογραφίες)

Φαίη Σκορδά- Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ερωτευμένοι στο Μονακό (φωτογραφίες)

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Ντούα Λίπα: Με ασημί μπικίνι στην πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου αγκαλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ στο ταξίδι του μέλιτος (Βίντεο)

Ντούα Λίπα: Με ασημί μπικίνι στην πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου αγκαλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ στο ταξίδι του μέλιτος (Βίντεο)

newsroom

newsroom

Ψυχαγωγία σε κρίση: Οι ηχηρές συνέπειες της σιωπηλής συμφωνίας ανάμεσα σε ΑΝΤ1, MEGA, ALPHA και STAR

Ψυχαγωγία σε κρίση: Οι ηχηρές συνέπειες της σιωπηλής συμφωνίας ανάμεσα σε ΑΝΤ1, MEGA, ALPHA και STAR

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Huff Post Glyph

Δημοφιλέστερα

FT: Από τον Έμπολα στη «Νόσο Χ» – Η προειδοποίηση για την επόμενη πανδημία

FT: Από τον Έμπολα στη «Νόσο Χ» – Η προειδοποίηση για την επόμενη πανδημία

Στο Ηρώδειο η «Λυσιστράτη» του Κραουνάκη, στις πρώτες σειρές όμως τα φλας για Αλέξη, Μπέττυ, Νικήτα, Νατάσα

Στο Ηρώδειο η «Λυσιστράτη» του Κραουνάκη, στις πρώτες σειρές όμως τα φλας για Αλέξη, Μπέττυ, Νικήτα, Νατάσα

Ηράκλειο: Κακουργηματική δίωξη στον 45χρονο παππού για το 18 μήνων μωρό που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ

Ηράκλειο: Κακουργηματική δίωξη στον 45χρονο παππού για το 18 μήνων μωρό που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ

Ελεν Μίρεν: «Στα 80 μου δεν θέλω να γυρίσω πίσω στα 20»

Ελεν Μίρεν: «Στα 80 μου δεν θέλω να γυρίσω πίσω στα 20»

Ο Σκοπελίτης δεν θα ξαναπεράσει – Από την θάλασσα τον πήρε ο ουρανός – Οι μικρές Κυκλάδες κλαίνε

Ο Σκοπελίτης δεν θα ξαναπεράσει – Από την θάλασσα τον πήρε ο ουρανός – Οι μικρές Κυκλάδες κλαίνε

Ψυχαγωγία σε κρίση: Οι ηχηρές συνέπειες της σιωπηλής συμφωνίας ανάμεσα σε ΑΝΤ1, MEGA, ALPHA και STAR

Ψυχαγωγία σε κρίση: Οι ηχηρές συνέπειες της σιωπηλής συμφωνίας ανάμεσα σε ΑΝΤ1, MEGA, ALPHA και STAR

Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες εικόνες από το πάρτι πριν από τον γάμο της

Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες εικόνες από το πάρτι πριν από τον γάμο της