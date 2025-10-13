Μετά από σχεδόν δύο χρόνια και αρκετές κακουχίες, ο Εβιατάρ Ντέιβιντ, ο 24χρονος όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο λόγω της Χαμάς, επέστρεψε στο Ισραήλ, σε μία συγκινητική στιγμή για εκείνον και την οικογένειά του.

Ο Ντέιβιντ είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα. Έγινε γνωστός χάρη σε ένα βίντεο, στα λαγούμια της Χαμάς, όπου αναγκάστηκε να σκάψει αυτό που ο ίδιος νόμιζε ότι θα γίνει ο τάφος του.

After more than 2 years of torture in Gaza, Evyatar David is finally coming home. His brother, Ilay David, says their bond is through music. The moment he hears Evyatar sing and play again will be the first time he truly knows his brother is home. 🎶❤️ pic.twitter.com/0JlMkPGBwR — Noa Tishby (@noatishby) October 12, 2025

Ο επίσημος λογαρισμός του Ισραήλ στο X καλωσόρισε την επιστροφή του Ντέιβιντ στην πατρίδα του. «Ο Εβιατάρ έπεσε θύμα απαγωγής από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα», λέει το Ισραήλ.

«Βρέθηκε αντιμέτωπος με απάνθρωπες συνθήκες, με δεμένα χέρια και πόδια, χωρίς πρόσβαση στο φως, εξαναγκασμένος να σκάψει αυτό που τον έκαναν να πιστέψει ότι θα ήταν ο τάφος του, ενώ υπέφερε από ακραία πείνα και έλλειψη ιατρικής φροντίδας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ισραήλ.

«Οι γονείς του, Αβισάι και Γκαλία Ντέιβιντ και τα αδέρφια του, Ιλάι και Γιαέλα αγωνίστηκαν αδιάκοπα για την επιστροφή του, ευαισθητοποιώντας την διεθνή κοινή γνώμη και απαιτώντας να του παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στο τούνελ όπου κρατούνταν. 738 ατελείωτες ημέρες και νύχτες».

Welcome Home, Evyatar David



Evyatar, 24, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023 from the Nova music festival.



Subjected to brutal conditions – hands and feet shackled, deprived of light, forced to dig what he was led to believe would be his grave and suffering severe… pic.twitter.com/wMN0JnPRI7 — Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025

Οι γονείς του ανακάλυψαν από μια φωτογραφία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ότι ο γιος τους ήταν όμηρος στη Γάζα. Ο νεαρός άνδρας εμφανιζόταν εκεί με το πρόσωπο φωτισμένο από φακό. Στις 7 Οκτωβρίου, συμμετείχε μαζί με τον παιδικό του φίλο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι στο φεστιβάλ Nova.

Η οικογένειά του κατάγεται από το Κφαρ Σάμπα, στο κεντρικό Ισραήλ. Παθιασμένος με τη μουσική, εργαζόταν σε ένα καφέ προκειμένου να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη.