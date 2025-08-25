Το Ισραήλ επιτέθηκε στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο κάμεραμαν Hussam al-Masri, συνεργάτης του Reuters, σκοτώθηκε κοντά σε μια θέση ζωντανής μετάδοσης που λειτουργούσε το Reuters σε έναν επάνω όροφο ακριβώς κάτω από την οροφή του νοσοκομείου στο Κχαν Γιουνίς κατά την αρχική επίθεση, σύμφωνα με παλαιστινιακούς αξιωματούχους του τομέα υγείας.

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου και μάρτυρες ανέφεραν ότι το Ισραήλ χτύπησε στη συνέχεια το σημείο για δεύτερη φορά, σκοτώνοντας κι άλλους δημοσιογράφους, καθώς και διασώστες και γιατρούς, που είχαν σπεύσει στο σημείο για να βοηθήσουν.

Μεταξύ των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν ήταν η Mariam Abu Dagga, που συνεργαζόταν ως ελεύθερη επαγγελματίας με το Associated Press και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Mohammed Salama, που εργαζόταν για τον τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera με έδρα το Κατάρ, ο Moaz Abu Taha, ένας ελεύθερος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν με διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένου του Reuters, στο οποίο συνέβαλε περιστασιακά, και ο Ahmed Abu Aziz.

Ο φωτογράφος Hatem Khaled, επίσης συνεργάτης του Reuters, τραυματίστηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

a strike targeted the Vocational Training floor in Nasser Hospital in Khan Yunis, the Vocational Training floor located in the southern part of the Nasser Medical Complex was known to be the floor of Hamas's Ministry of Internal Affairs in Gaza. pic.twitter.com/L3x7Q373li — Ph.Gritti (@Philipp27960841) August 25, 2025

Ο φωτογράφος Hatem Khaled, συνεργάτης του Reuters, λαμβάνει βοήθεια μετά τον τραυματισμό του από ισραηλινές επιθέσεις στο νοσοκομείο Nasser, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και ο συνεργάτης του Reuters και κάμεραμαν Hussam al-Masri, στο νοσοκομείο Nasser, στο Khan Younis, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 25 Αυγούστου 2025. REUTERS/Ramadan Abed TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Αλεξίσφαιρα γιλέκα και κάμερες τοποθετούνται πάνω στα πτώματα των δημοσιογράφων Mohammed Salama, ο οποίος σύμφωνα με το Al Jazeera με έδρα το Κατάρ εργαζόταν για τον τηλεοπτικό σταθμό, και Hussam al-Masri, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Reuters, μετά τον θάνατό τους σε ισραηλινές επιθέσεις στο νοσοκομείο Nasser, στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 25 Αυγούστου 2025. REUTERS/Stringer TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ι πενθούντες αντιδρούν δίπλα στα πτώματα των δημοσιογράφων Moaz Abu Taha, Hussam al-Masri, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Reuters, και Mohammed Salama, ο οποίος σύμφωνα με το Al Jazeera με έδρα το Κατάρ εργαζόταν για τον τηλεοπτικό σταθμό, μετά τον θάνατό τους σε ισραηλινές επιθέσεις στο νοσοκομείο Nasser, στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 25 Αυγούστου 2025. REUTERS/Stringer TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Οι Παλαιστίνιοι θρηνούν τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις – Πενθούντες μεταφέρουν τη σορό του Παλαιστίνιου καμεραμάν Hussam al-Masri, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Reuters, μετά τη δολοφονία του μαζί με άλλους δημοσιογράφους και πολίτες σε ισραηλινές επιθέσεις στο νοσοκομείο Nasser, στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 25 Αυγούστου 2025. REUTERS/Stringer

Ο ισραηλινός στρατός, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παραδέχτηκαν ότι χτύπησαν την περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ και δήλωσαν ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας.

Ο Iσραηλινούς Στρατός «λυπάται για κάθε βλάβη που προκλήθηκε σε αθώα άτομα και δεν στοχεύει δημοσιογράφους ως τέτοιους. Ο IDF ενεργεί με σκοπό να μετριάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη βλάβη σε αθώα άτομα, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των στρατευμάτων του IDF», ανέφερε.

Ισραήλ: Τα πρακτορεία Reuters και Associated Press εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους στη Γάζα

Ένας εκπρόσωπος του Reuters δήλωσε σε ανακοίνωση: «Είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση ότι ο κάμεραμαν Hussam al-Masri, συνεργάτης του Reuters, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιθέσεων στο νοσοκομείο Nασέρ στο Kχαν Γιουνίς της Γάζας. Ο Moaz Abu Taha, ανεξάρτητος δημοσιογράφος του οποίου το έργο είχε δημοσιευτεί περιστασιακά από το Reuters, σκοτώθηκε επίσης, ενώ ο φωτογράφος Hatem Khaled, συνεργάτης του Reuters, τραυματίστηκε».

«Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες και έχουμε ζητήσει από τις αρχές στη Γάζα και το Ισραήλ να μας βοηθήσουν να προσφέρουμε επείγουσα ιατρική βοήθεια στον Hatem», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το AP δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένο και θλιμμένο» από την είδηση του θανάτου της Abu Dagga και άλλων δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι η Abu Dagga συχνά βρισκόταν στο νοσοκομείο για να καλύψει τα γεγονότα, τα οποία πρόσφατα περιλάμβαναν ιστορίες για παιδιά που λιμοκτονούσαν και υποσιτίζονταν.

Η Ένωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων καταδίκασε το Ισραήλ για τις επιθέσεις, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύουν «ανοιχτό πόλεμο κατά των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, με στόχο να τρομοκρατήσουν τους δημοσιογράφους και να τους εμποδίσουν να εκπληρώσουν το επαγγελματικό τους καθήκον να εκθέσουν τα εγκλήματά του στον κόσμο».

Περισσότεροι από 240 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την Ένωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων.

Πριν από δύο εβδομάδες, το Ισραήλ σκότωσε τον διακεκριμένο ανταποκριτή του Al Jazeera Anas Al-Sharif και τέσσερις άλλους δημοσιογράφους σε μια επίθεση. Σε εκείνη την επίθεση, το Ισραήλ αναγνώρισε ότι στόχευσε τον Sharif και είπε ότι εργαζόταν για την μαχητική ομάδα της Χαμάς, κάτι που ο τηλεοπτικός σταθμός αρνήθηκε.

Μάρτυρες είπαν ότι η δεύτερη επίθεση της Δευτέρας έλαβε χώρα αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον τόπο της αρχικής επίθεσης.

Ο Masri μετέδιδε ζωντανά βίντεο για το Reuters από το νοσοκομείο, τα οποία διακόπηκαν ξαφνικά τη στιγμή της αρχικής επίθεσης.

Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει σε όλους τους ξένους δημοσιογράφους την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου το 2023. Η κάλυψη από το έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου έχει γίνει από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, πολλοί από τους οποίους έχουν εργαστεί για πολλά χρόνια για διεθνείς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων πρακτορείων ειδήσεων όπως το Reuters και το Associated Press.

Το Ισραήλ έχει επίσης δηλώσει ξεχωριστά ότι διερευνά τον θάνατο του Issam Abdallah, ενός δημοσιογράφου του Reuters που σκοτώθηκε στο νότιο Λίβανο από πυρά ισραηλινών τανκς τον Οκτώβριο του 2023, μετά την έκρηξη της σύγκρουσης στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνας.