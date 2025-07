Το πλοίο Madleen της Γάζας έφτασε στο λιμάνι Aσντόντ του Ισραήλ, αφού το 12μελές πλήρωμα των ακτιβιστών συνελήφθη από ισραηλινούς κομάντος σε διεθνή ύδατα.

Το πλοίο Madleen, το οποίο δρομολογήθηκε από τον Συνασπισμό Στόλου της Ελευθερίας για να σπάσει την ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, βρισκόταν περίπου 185 χιλιόμετρα (100 ναυτικά μίλια) από τη Γάζα όταν το κατέλαβαν Ισραηλινοί στρατιώτες.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και τους άλλους ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτό νωρίς τη Δευτέρα

Οι ακτιβιστές αναμενόταν να κρατηθούν σε ένα κέντρο κράτησης στην ισραηλινή πόλη Ράμλα πριν απελαθούν, σύμφωνα με την Adalah, μια ομάδα νομικών δικαιωμάτων που εκπροσωπεί τους ακτιβιστές.

Η Ρίμα Χασάν, γαλλίδα ευρωβουλευτής παλαιστινιακής καταγωγής, είναι μεταξύ των εθελοντών που συμμετέχουν στο πλοίο. Της έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ λόγω της αντίθεσής της στις ισραηλινές πολιτικές έναντι των Παλαιστινίων.

First video of the Madleen aid boat near the Ashdod port after the Israeli army took over the boat pic.twitter.com/pJY8KXcl0x

Ο Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας, ο οποίος είχε οργανώσει το ταξίδι, δήλωσε ότι οι ακτιβιστές ”απήχθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις” ενώ προσπαθούσαν να παραδώσουν την απεγνωσμένα αναγκαία βοήθεια στην περιοχή.

″Το πλοίο επιβιβάστηκε παράνομα, το άοπλο πολιτικό πλήρωμά του απήχθη και το σωτήριο φορτίο του – συμπεριλαμβανομένων βρεφικών τροφών, τροφίμων και ιατρικών προμηθειών – κατασχέθηκε”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο ισραηλινός υπουργός εθνικής ασφάλειας σκοπεύει να κρατήσει τους συλληφθέντες ακτιβιστές σε απομόνωση κατά την κράτηση και την απέλασή τους από τη χώρα.

Οι ακτιβιστές θα κατηγορηθούν για παράνομη είσοδο στο Ισραήλ. Πάντως οι ακτιβιστές δεν είχαν καμία πρόθεση να εισέλθουν στο Ισραήλ, ήθελαν να φτάσουν στις ακτές της Γάζας – οι οποίες δεν αποτελούν μέρος του Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ παρουσίασε το ταξίδι ως ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων, λέγοντας σε μια ανάρτηση στο Χ ότι ”το ”σκάφος selfie” των ”διασημοτήτων” φτάνει με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ”.

Είπε ότι οι ακτιβιστές θα επιστρέψουν στις χώρες τους και η βοήθεια θα σταλεί στη Γάζα μέσω των καθιερωμένων καναλιών. Εδωσε στη δημοσιότηυα πλάνα στα οποία φαίνονται ισραηλινοί στρατιωτικοί να μοίραζαν σάντουιτς και νερό στους ακτιβιστές, οι οποίοι φορούσαν πορτοκαλί σωσίβια.

