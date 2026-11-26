Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γκάντι Άιζενκοτ και ο Γιαΐρ Γκολάν ανακοίνωσαν συμφωνία συνεργασίας που αποδίδει στο κόμμα των Δημοκρατών τέσσερα υπουργικά χαρτοφυλάκια.

Μετά τη συμφωνία αυτή και τη συνεργασία με το κόμμα του Λίμπερμαν, ο Άιζενκοτ συγκεντρώνει συνολικά 36 έδρες.

Το μπλοκ του Άιζενκοτ υπολείπεται της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 61 εδρών που χρειάζονται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Κνεσέτ.

Οι Δημοκράτες αναλαμβάνουν τα υπουργεία Εθνικής Ασφάλειας, Εργασίας και Πρόνοιας, Επικοινωνιών, καθώς και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο Γιαΐρ Γκολάν δήλωσε ότι στόχος της συνεργασίας είναι η αντικατάσταση του Νετανιάχου και η προστασία της δημοκρατίας στο Ισραήλ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Γκάντι Άιζενκοτ και ο Γιαΐρ Γκολάν ανακοίνωσαν με κοινή τους δήλωση ότι κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα δώσει στο κόμμα των Δημοκρατών τέσσερα υπουργικά χαρτοφυλάκια.

Στις 36 έδρες το μπλοκ Άιζενκοτ μετά τη συμφωνία με τον Γιαΐρ Γκολάν

Μετά και από αυτή τη συμφωνία που έρχεται να προστεθεί σε εκείνη με το κόμμα του Λίμπερμαν, ο Άιζενκοτ συγκεντρώνει πλέον 36 έδρες, Ωστόσο πρέπει να φτάσει στις 61 έδρες για την απαιτούμενη κυβερνητική πλειοψηφία στην Κνεσέτ του Ισραήλ. Επομένως, τίποτα ακόμη δεν είναι σίγουρο, γιατί ο Άιζενκοτ πρέπει να συνεχίσει τις συνομιλίες και άλλα κόμματα για να εξασφαλίσει τον αριθμό εδρών που χρειάζεται για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Advertisement

Advertisement

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες αφότου το Yashar του Άιζενκοτ γνωστοποίησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης με τους Δημοκράτες, τις οποίες ο Γκολάν είχε «παγώσει» την Τρίτη. Ο Γκολάν είχε αντιδράσει στις παράλληλες επαφές που είχε το Yashar με το Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Eisenkot, Golan announce coalition deal, handing Democrats 4 ministerial posts https://t.co/N8J0tNs5wI November 26, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Δημοκρατών, τα τέσσερα χαρτοφυλάκια που αναλαμβάνουν είναι ένα «διευρυμένο» υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας, το υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας, το υπουργείο Επικοινωνιών, καθώς και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο θα ενσωματώνει μια «νέα διεύθυνση δημοκρατίας».

Παράλληλα, το κόμμα θα έχει την ευθύνη για το υπουργείο Κοινωνικής Ισότητας, το οποίο αναμένεται να απορροφηθεί από ένα από τα παραπάνω χαρτοφυλάκια — πιθανότατα από αυτό της Εργασίας και Πρόνοιας.

Αντίθετα, οι Δημοκράτες μένουν εκτός των υπουργείων Παιδείας (παρά τα όσα έγραφαν νωρίτερα τα ισραηλινά ΜΜΕ) και Δικαιοσύνης, το οποίο διεκδικούσαν επίμονα. Και τα δύο εκτιμάται ότι θα μείνουν στο Yashar, με το Δικαιοσύνης να «παίζει» επίσης για το κόμμα Yisrael Beytenu του Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

«Υποσχεθήκαμε στους πολίτες ότι θα αντικαταστήσουμε τον Νετανιάχου και θα προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Και αυτό θα κάνουμε», δήλωσε ο Γκολάν. «Καλώ όλα τα κόμματα να καθίσουμε αμέσως στο τραπέζι για να υπογράψουμε τις συμφωνίες, να σχηματίσουμε κυβέρνηση και να βάλουμε το Ισραήλ σε νέα τροχιά. Αυτή είναι η αποστολή της ζωής μας».

Πληροφορίες από Times of Israel, Jerusalem Post