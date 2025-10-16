Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες που κατακλύζουν το Διαδίκτυο και αποτυπώνουν τις πρώτες στιγμές ελευθερίας των ομήρων της Χαμάς, οι οποίοι επέστρεψαν επιτέλους στις οικογένειές τους στο Ισραήλ.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 24χρονος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, ένας από τους 20 ομήρους που έζησαν την κόλαση στα χέρια των τρομοκρατών της παλαιστινιακής οργάνωσης. Ο Νταλάλ είχε πάει με φίλους του στο φεστιβάλ Nova, στο νότιο Ισραήλ, τη μοιραία ημέρα της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ξέσπασε η επίθεση της Χαμάς. Από τότε, παρέμενε αιχμάλωτος για σχεδόν δύο χρόνια.

Μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, ο Νταλάλ επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο που θα τον μετέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Εκεί τον περίμεναν ταπεράκια με αγαπημένες γεύσεις και γλυκίσματα – ανάμεσά τους και μερικά σοκολατάκια.

Η στιγμή που δοκίμασε ένα από αυτά κατέγραψε όλη την ανθρώπινη πλευρά της ελευθερίας: η έκφρασή του, γεμάτη έκπληξη και ευχαρίστηση, θύμισε παιδί που δοκιμάζει για πρώτη φορά κάτι γλυκό.

Το βίντεο έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου κι έγινε viral.

Guy Gilboa-Dalal after his release- imagine discovering food again…🥹

I know he shouldn't have eaten that much and he probably felt sick after, but at that moment, I think he just didn't care.

He just wanted to feel human again.❤️#hostagesreturn pic.twitter.com/Vu8BXoKiFQ — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) October 15, 2025