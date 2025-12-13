Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο έρχονται από την πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ όπου μια ασυνήθιστα ισχυρή ατμοσφαιρική ροή έφερε πάνω από 30 εκατοστά βροχής κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών αυτήν την εβδομάδα, προκαλώντας την αύξηση των ποταμών, πλημμυρίζοντας κοινότητες και αναγκάζοντας δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης από στέγες και οχήματα.

Τα ιστορικά ύψη πλημμυρών αναμένονταν να αρχίσουν να υποχωρούν αργά το Σάββατο, αλλά οι αρχές προειδοποιούν ότι τα ύδατα θα παραμείνουν υψηλά για αρκετές ημέρες και υπάρχει ακόμα κίνδυνος από πιθανές υποχωρήσεις φραγμάτων ή κατολισθήσεις. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο περισσότερης βροχής, με νέο καιρικό φαινόμενο να αναμένεται την Κυριακή.

Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Οι αρχές δεν έχουν εκτιμήσει ακόμα το κόστος των ζημιών, αλλά οι φωτογραφίες και τα βίντεο δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές, με ολόκληρες κοινότητες ή γειτονιές να είναι πλημμυρισμένες σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ουάσιγκτον. Οι αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες διασώσεις από τα νερά, οι κατολισθήσεις έχουν κλείσει αυτοκινητόδρομους, ενώ οι ορμητικοί χείμαρροι έχουν παρασύρει δρόμους και γέφυρες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το αίτημα του κράτους για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον.

Οι αρχές εξέδωσαν εντολές εκκένωσης την Τετάρτη (10/12) για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στην πεδιάδα του ποταμού Σκάγκι, βόρεια του Σιάτλ, περιλαμβανομένης της αγροτικής πόλης Μπέρλινγκτον, με πληθυσμό περίπου 10.000 ανθρώπους. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, τα βρώμικα νερά υπερχείλισαν έναν χείμαρρο και έσπευσαν στα σπίτια, προκαλώντας νέες επείγουσες προειδοποιήσεις για την πόλη.

Aerial footage shows deputies from the King County Sheriff's Office Marine Rescue Dive Unit assisting residents in Duvall, Washington, as many in the area have been impacted by severe flooding this week. https://t.co/CNEjO97cP9 pic.twitter.com/xGMzsZjZFI — ABC News (@ABC) December 13, 2025

Η βροχή που αναμένεται την Κυριακή θα προκαλέσει νέα άνοδο των ποταμών, δήλωσε ο Ρόμπερτ Έζελ, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων του Στρατού της Ουάσιγκτον.

Τα μέλη της Εθνικής Φρουράς χτύπησαν τις πόρτες εκατοντάδων σπιτιών στην Μπέρλινγκτον νωρίς την Παρασκευή (12/12) για να ενημερώσουν τους κατοίκους για την εντολή εκκένωσης και να βοηθήσουν στη μεταφορά τους σε καταφύγια. Μέχρι το τέλος της πρωινής ώρας, η εντολή εκκένωσης για μέρος της πόλης ακυρώθηκε και τα ύδατα υποχωρούσαν αργά.

Ο ποταμός Σκάγκι έφτασε στο αποκορύφωμά του από Πέμπτη προς Παρασκευή, φτάνοντας τα 11,2 μέτρα στην μεγαλύτερη πόλη της κοιλάδας, το Μάουντ Βέρνον, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά μερικά εκατοστά.

Περίπου 1.000 κάτοικοι του Μπέρλινγκτον αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους τα μεσάνυχτα, δήλωσε ο Φέργκιουσον. Το νερό έφτανε τα 60 έως 90 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές, πλημμυρίζοντας τα σπίτια, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

◼️ Record flooding hits Washington, triggering large-scale evacuation orders across the western part of the state



🚨 100,000 residents face potential evacuations



🌊 Several areas are under evacuation orders, with others on flood warning https://t.co/pkJwsriufK pic.twitter.com/t53eNlAkKM — Anadolu English (@anadoluagency) December 12, 2025

Κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ-Καναδά, οι πόλεις Σούμας, Νούκσακ και Εβέρσον – που έχουν συνολικά περίπου 6.500 κατοίκους – πλημμύρισαν. Ο σταθμός συνοριακού ελέγχου στη Σούμας έκλεισε. Οι αρχές σε όλη την πολιτεία έχουν διασώσει ανθρώπους από αυτοκίνητα και σπίτια.

(Με πληροφορίες από abcnews)

