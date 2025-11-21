Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του DAZN, Ελεονόρα Ινκαρντόνα, τράβηξε για άλλη μια φορά τα βλέμματα με την τολμηρή εμφάνισή της ενώ κάλυπτε έναν αγώνα της Serie A.



Συγκεκριμένα, η 34χρονη Ινκαρντόνα βρέθηκε στο Σαν Σίρο για να καλύψει τη νίκη της Ίντερ με 2-0 επί της Λάτσιο.

Advertisement

Advertisement

Αλλά, προφανώς, κάποιοι οπαδοί δεν έδιναν προσοχή στον αγώνα, καθώς ήταν απασχολημένοι κοιτάζοντας την προκλητική εμφάνιση της Ινκαρντόνα.

Τι φορούσε; Μια κοντή δερμάτινη φούστα, ένα κομψό πουκάμισο ξεκούμπωτο για να φαίνεται το στήθος, αυτά κάτω από ένα κομψό παλτό.

Ανέβασε φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου έχει 1,3 εκατομμύρια ακολούθους, μετά τον αγώνα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«Με όλους αυτούς τους αριθμούς και τα στατιστικά στοιχεία, ένιωσα λίγο σαν καθηγήτρια».

Οι θαυμαστές της τρελάθηκαν και δεν παρέλειψαν να αφησουν το σχόλιό τους.

«Υπέροχο, πανέμορφο. Εντυπωσιακό ντύσιμο, τρελό δερμάτινο μίνι».

Advertisement

Ένας άλλος αναφέρθηκε στην επιλογή της να φορέσει γυαλιά οράσεως, αναφέροντας: «Φαίνεσαι υπέροχη με γυαλιά».

Ένας τρίτος βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει τον φθόνο του για τον διάσημο σύντροφό της. Η ρεπόρτερ έχει σχέση με τον σταρ της Μίλαν, Σαμουέλε Ρίτσι, κατά δέκα χρόνια νεότερό της,

«Τι γυναίκα, τι κορίτσι, τι θέαμα… Ζηλεύω τόσο πολύ τον Ρίτσι» έγραψε.

Advertisement

Η Ινκαρντόνα στο στόχαστρο για τις εμφανίσεις της

Η 34χρονη Ιταλίδα είχε προκαλέσει την οργή της Γερμανίδας συναδέλφου της, Βαλεντίνα Μακέρι, της άλλοτε παίκτριας, η οποία εργάζεται πλέον στην «BILD». Η Μακέρι -συγγραφέας του βιβλίου «Να γ@μ!θε! η γυναικεία ενδυνάμωση: Το μεγάλο λάθος του μοντέρνου φεμινισμού»- είχε εξαπολύσει τα «βέλη» της σχετικά με τις στυλιστικές επιλογές της Ινκαρντόνα κάνοντας λόγο για «πρόστυχο ντύσιμο».

«Το στυλ είναι σαφώς μέρος της προσωπικής και της επαγγελματικής ταυτότητας. Για μένα, η μόδα είναι η γλώσσα μου. Με βοηθάει να εκφράζω αυτό που είμαι και να νιώθω αυτοπεποίθηση ακόμη και έναν περιβάλλοντα χώρο όπου κυριαρχείται από άντρες και υψηλή πίεση. Δεν εγκαταλείπω ποτέ τη θηλυκότητά μου, αντίθετα τη χρησιμοποιώ ως δύναμη. Όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, είσαι έτοιμη για όλα» είχε απαντήσει η Ιταλίδα.

Advertisement