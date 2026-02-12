Κάθε μέσο για να «εξασφαλίσει την ασφάλεια των συνόρων» δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ότι θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνησή της μετά την έγκριση νομοσχεδίου που επιτρέπει ναυτικούς αποκλεισμούς για την αποτροπή αφίξεων σκαφών κατά περιόδους «εξαιρετικής πίεσης».

Το νομοσχέδιο αποτελεί το νεότερο μέτρο της ακροδεξιάς κυβέρνησής της κατά της παράτυπης μετανάστευσης, η οποία περιλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς σε πλοία διάσωσης, αυξημένες ποινές για διακινητές και ταχύτερη διαδικασία επαναπατρισμού.

Advertisement

Advertisement

🇮🇹 "If you want to live in Italy, you must respect Italian law, or you will be expelled."



Italian Prime Minister Giorgia Meloni is expanding the law to enable illegal migrants to be transferred to third countries, and to allow for faster deportations of foreign criminals.



Do… pic.twitter.com/lqSMaoTQrn — Remix News & Views (@RMXnews) February 12, 2026

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, που πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου (Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία), οι ιταλικές αρχές θα μπορούν να απαγορεύουν την είσοδο σκαφών στα χωρικά ύδατα για έως 30 ημέρες, επεκτάσιμες μέχρι 6 μήνες σε περιπτώσεις «σοβαρών απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια», όπως η τρομοκρατία, ή κατά περιόδους δραματικής αύξησης αφίξεων.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 50.000 ευρώ και πιθανή κατάσχεση σκαφών σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, κυρίως φιλανθρωπικών πλοίων, ενώ οι επιβάτες μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες με τις οποίες η Ιταλία έχει συμφωνίες επαναπατρισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, 66.296 άτομα έφτασαν με πλοία στην Ιταλία το 2025, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2024, αλλά περίπου οι μισοί από το 2023, όταν η κυβέρνηση είχε ενισχύσει τις συμφωνίες με Λιβύη και Τυνησία. Η Μελόνι τόνισε ότι όσοι ζουν στην Ιταλία πρέπει να σέβονται τους νόμους και ότι η κυβέρνησή της είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα σύνορα και τους πολίτες.

(Με πληροφορίες από Guardian)