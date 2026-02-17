Ένα από τα πιο φημισμένα φυσικά τοπία της Ιταλίας κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Πρόκειται για την αποκαλούμενη «Αψίδα των Ερωτευμένων», που βρισκόταν στην περιοχή της Απουλίας.

O emblemático Arco dos Amantes de Salento, da falésias da Torre de Sant'Andrea desabou completamente, no noite de 14 para 15 de fevereiro, localizada na província de Lecce, o arco era um símbolo romântico e turístico da Península de Salento, o motivo foi erosão marinha e a… pic.twitter.com/aYTKRptXXT Advertisement Advertisement February 16, 2026

Ο εντυπωσιακός βραχώδης σχηματισμός Torre Sant’Andrea, ο οποίος δέσποζε στη θάλασσα και αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για ζευγάρια, υποχώρησε το βράδυ του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας. Για αρκετές ημέρες πριν από την κατάρρευση, η περιοχή είχε δεχθεί έντονες βροχοπτώσεις και δυνατούς ανέμους.

Η φυσική πέτρινη «γέφυρα» που συνέδεε δύο επιβλητικούς βράχους είχε αποκτήσει έντονο συμβολισμό ρομαντισμού. Σύμφωνα με έναν τοπικό μύθο, τα ζευγάρια που αντάλλασσαν φιλί κάτω από την αψίδα εξασφάλιζαν έναν έρωτα αιώνιας διάρκειας.

Il mare dà e il mare toglie. Una violenta mareggiata accompagnata delle forti precipitazioni ha spazzato via l’Arco degli innamorati, il monumento naturale più fotografato nella località Torre di Sant’Andrea, a Melendugno, in Salento. pic.twitter.com/jaNmxTVPx3 — MC (@Virus1979C) February 15, 2026

Την καταστροφή εντόπισαν περιπατητές το πρωί της Κυριακής. Ο δήμαρχος του Μελεντούνιο έκανε λόγο για ένα «βαρύ πλήγμα στην καρδιά» της τοπικής κοινωνίας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό. Όπως δήλωσε, πρόκειται για ένα ανεπιθύμητο γεγονός ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, τονίζοντας πως η Αψίδα των Ερωτευμένων δεν υπάρχει πλέον.