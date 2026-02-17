Ένα από τα πιο φημισμένα φυσικά τοπία της Ιταλίας κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Πρόκειται για την αποκαλούμενη «Αψίδα των Ερωτευμένων», που βρισκόταν στην περιοχή της Απουλίας.
Ο εντυπωσιακός βραχώδης σχηματισμός Torre Sant’Andrea, ο οποίος δέσποζε στη θάλασσα και αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για ζευγάρια, υποχώρησε το βράδυ του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας. Για αρκετές ημέρες πριν από την κατάρρευση, η περιοχή είχε δεχθεί έντονες βροχοπτώσεις και δυνατούς ανέμους.
Η φυσική πέτρινη «γέφυρα» που συνέδεε δύο επιβλητικούς βράχους είχε αποκτήσει έντονο συμβολισμό ρομαντισμού. Σύμφωνα με έναν τοπικό μύθο, τα ζευγάρια που αντάλλασσαν φιλί κάτω από την αψίδα εξασφάλιζαν έναν έρωτα αιώνιας διάρκειας.
Την καταστροφή εντόπισαν περιπατητές το πρωί της Κυριακής. Ο δήμαρχος του Μελεντούνιο έκανε λόγο για ένα «βαρύ πλήγμα στην καρδιά» της τοπικής κοινωνίας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό. Όπως δήλωσε, πρόκειται για ένα ανεπιθύμητο γεγονός ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, τονίζοντας πως η Αψίδα των Ερωτευμένων δεν υπάρχει πλέον.