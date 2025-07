Ολοένα και αυξάνεται στην Ευρώπη το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Αυτό αισθάνθηκαν από πρώτο χέρι, το τριήμερο της πρωτομαγιάς, οι 8.000 κάτοικοι του χωριού Σιρμιόνε, στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Υπολογίζεται πως 75.000 τουρίστες επέλεξαν ως προορισμό το εν λόγω πανέμορφο χωριό, με το επιβλητικό κάστρο του 13ου αιώνα.

Γύρω από τα τείχη του Σκαλιγκέρι (σ.σ. το κάστρο στην περιοχή) παρατηρήθηκε ο μεγαλύτερος συνωστισμός που ίσως έχουν αντικρίσει ποτέ οι ντόπιοι. Επισκέπτες προσπαθούσαν να εισέλθουν εντός του κάστρου, σπρώχνοντας και δημιουργώντας σκηνές χάους. Τα ιδιαίτερα στενά σοκάκια της περιοχής επίσης, προφανώς και δεν είχαν σχεδιαστεί για να φιλοξενήσουν δεκάδες χιλιάδες τουρίστες.

Εικόνες του συνωστισμού έκαναν τον κύκλο του διαδικτύου. Βίντεο δείχνει τον πανικό που δημιουργήθηκε με τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία να έχουν «φρακάρει» για ώρες στην είσοδο του χωριού.

Πρωτοφανές φαινόμενο στην περιοχή

Αν και αρχικά δεν υπήρχε η πρόθεση περιορισμού των επισκεπτών που θα εισέρχονταν στο κάστρο, εν τέλει θα έπρεπε οι τουριστικές ροές να είχαν οργανωθεί καλύτερα, όπως εξηγεί στη Daily Mail ο υπεύθυνος για τις μεταφορές στην περιοχή, Ρομπέρτο Σαλαόρνι. Εξού και οι σκέψεις που γίνονται τώρα από τις δημοτικές αρχές, για την εγκατάσταση φράγματος στην είσοδο του βασικού αξιοθέατου της περιοχής, για τη διαχείριση τέτοιων, έκτακτων συνθηκών.

«Τονίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί τόσο κόσμο, όχι μόνο στο Σιρμιόνε, αλλά και στις άλλες πόλεις γύρω από τη λίμνη», εξηγεί ο Σαλαόρνι.

Προβληματισμός σε ξενοδόχους και δημοτικές αρχές

Όπως είναι φυσικό, ένας τέτοιος πρωτοφανής συνωστισμός δημιούργησε προβλήματα σε επιχειρήσεις φιλοξενίες και εστίασης. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τη δημόσια ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των τουριστών, των κατοίκων και των εργαζομένων», δήλωσε ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων και εστιατόρων, Μάρκο Μέρλο.

Μερίδα κατοίκων εξέφρασαν την έκπληξη τους ως προς τον μεγαλύτερο συνωστισμό που αντίκρισαν ποτέ στα μέρη τους, κρίνοντας παράλληλα τη κακή διαχείριση από την πλευρά των τοπικών Αρχών. «Εάν αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης του (σ.σ. τοπικού) συμβουλίου, ο κίνδυνος δεν είναι απλώς η ταλαιπωρία για τους κατοίκους, αλλά μια πραγματική και διαρκής ζημιά για τον τουρισμό και την εικόνα της Σιρμιόνε», δήλωσαν.

