Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο (LPG) συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν ένα τεράστιο μανιτάρι φωτιάς που εκδηλώθηκε αμέσως μετά την έκρηξη.
Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα οχήματά τους, σύμφωνα με το ιταλικό μέσο medianews24.
Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε προσωρινά λόγω των ζημιών.
Οι Αρχές τονίζουν ότι τα φορτηγά υγραερίου διαθέτουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ωστόσο ένα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστάσεις, όπως το φαινόμενο BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), μια ξαφνική και επικίνδυνη έκρηξη του υγρού υπό πίεση.