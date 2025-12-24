Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο (LPG) συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν ένα τεράστιο μανιτάρι φωτιάς που εκδηλώθηκε αμέσως μετά την έκρηξη.

Advertisement

Advertisement

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky



A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion.



According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα οχήματά τους, σύμφωνα με το ιταλικό μέσο medianews24.

Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε προσωρινά λόγω των ζημιών.

WATCH: An LPG tanker truck explodes near Teano on Italy’s A1 motorway, forcing the highway to Rome to close.



No injuries reported.pic.twitter.com/GXXWhD56Wi — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 23, 2025

Οι Αρχές τονίζουν ότι τα φορτηγά υγραερίου διαθέτουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ωστόσο ένα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστάσεις, όπως το φαινόμενο BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), μια ξαφνική και επικίνδυνη έκρηξη του υγρού υπό πίεση.