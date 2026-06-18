Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας πατέρας από την Οκλαχόμα βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, όταν αποφάσισε να συνοδεύσει τις δύο μικρές κόρες του στις γυναικείες τουαλέτες ενός πρατηρίου καυσίμων, προκαλώντας την αντίδραση άλλου πελάτη, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

Ο Tyler Brodsky ταξίδευε από τη Φλόριντα προς την Οκλαχόμα και έκανε στάση σε κατάστημα QuikTrip στην Αλαμπάμα, προκειμένου οι κόρες του να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα. Όπως εξήγησε αργότερα μέσω βίντεο στο TikTok, επέλεξε να τις συνοδεύσει σε άδεια γυναικεία τουαλέτα αντί να τις οδηγήσει στην ανδρική.

Advertisement

Advertisement

«Το προτίμησα από το να βάλω δύο μικρά κορίτσια σε μια ανδρική τουαλέτα γεμάτη ενήλικες άνδρες και ακατάλληλους χώρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένας άλλος πελάτης τον πλησίασε επιθετικά, αφού η σύζυγός του και η άρρωστη πεθερά του είδαν έναν άνδρα μέσα στις γυναικείες τουαλέτες. Σε βίντεο που έγινε viral, καταγράφεται η έντονη λογομαχία ανάμεσα στους δύο άνδρες, ενώ τα παιδιά πλένουν τα χέρια τους εμφανώς αναστατωμένα.

«Υπάρχει ένας άνδρας με δύο μικρά κορίτσια μέσα στη γυναικεία τουαλέτα», ακούγεται να λέει ο πελάτης στο τηλέφωνο, καλώντας την αστυνομία. Η ένταση προκάλεσε φόβο στα παιδιά, τα οποία ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ υπάλληλος του καταστήματος παρενέβη, κλείνοντας την πόρτα και ζητώντας συγγνώμη από τον πατέρα και τις κόρες του.

Father Confronted After Taking Daughters Into Women's Restroom at Alabama QuikTrip



MOBILE, Alabama — A dispute at a QuikTrip convenience store in Mobile drew police attention after a father entered a women's restroom with his two young daughters, according to video footage and… pic.twitter.com/LgjwOOrL9U — Police Incidents (@PoliceIncident) June 17, 2026

Ο πελάτης υποστήριξε ότι ο Brodsky δεν έπρεπε να εισέλθει στις γυναικείες τουαλέτες και ότι θα μπορούσε να ζητήσει τη βοήθεια κάποιας εργαζόμενης. Λίγες ώρες αργότερα, ο πατέρας δημοσίευσε νέο βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι στο σημείο έφτασαν τρεις αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικοί ξεκαθάρισαν πως δεν είχε παραβιάσει κανέναν νόμο.

Advertisement

«Μου είπαν ότι δεν έκανα τίποτα λάθος. Αν έπαιρνα δύο μικρά κορίτσια στην ανδρική τουαλέτα, κάποιοι θα μπορούσαν να το θεωρήσουν εξίσου προβληματικό», δήλωσε.

Τελικά, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον άνδρα που είχε κάνει την καταγγελία να αποχωρήσει από το κατάστημα. Ο Brodsky τόνισε πως αυτό που τον συγκίνησε περισσότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι αστυνομικοί φέρθηκαν στις κόρες του.

«Μίλησαν στα παιδιά, τα καθησύχασαν και τους έδωσαν μια θετική εικόνα για την αστυνομία», είπε.

Advertisement

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του καταστήματος πρόσφεραν στα κορίτσια δωρεάν παγωμένα ροφήματα, ώστε να ηρεμήσουν μετά το περιστατικό.

Ο πατέρας υποστήριξε πως το συμβάν ανέδειξε ένα ευρύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλοί γονείς.

«Έλαβα χιλιάδες μηνύματα από μητέρες, παππούδες και φροντιστές που έχουν βρεθεί σε παρόμοια θέση. Δεν πρόκειται απλώς για έναν καβγά σε ένα βενζινάδικο. Πρόκειται για γονείς που προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους και καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», κατέληξε.

Advertisement