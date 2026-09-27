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Κύριε Πρωθυπουργέ, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατάντησε παραλογισμός μονολόγων. Ο καθένας λέει τα δικά του, χωρίς ουσιαστική συνεννόηση.

Και στην Ελλάδα;

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Ακρίβεια, εθνικά θέματα, ενέργεια, διαφάνεια. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μιλούν, αλλά δεν συνεννοούνται. Μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών θα μπορούσε να αναζητήσει κοινό τόπο.

Το μήνυμα του Παύλου Μπακογιάννη

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1989, οι τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη δολοφόνησαν τον άνθρωπο που εργάστηκε για την εθνική συμφιλίωση.

Ας μη τρομοκρατούμε σήμερα, πολιτικά, την αναγκαία συνεννόηση. Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις, όχι άλλους μονολόγους.

Καλή Κυριακή, κύριε Πρωθυπουργέ.