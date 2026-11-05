Ο 97χρονος Βίτο χορεύει υπό τους ήχους του «Stayin' Alive» στο πάρτι γενεθλίων του.

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Ο 97χρονος Βίτο από την Καλιφόρνια ήθελε ένα μεγάλο πάρτι για τα γενέθλιά του και έμελε να ήταν και το τελευταίο του. Πέθανε λίγο αφότου χόρεψε υπό τους ήχους του «Stayin’ Alive» των Bee Gees.

Ο 97χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο πάρτι που είχε οργανωθεί προς τιμήν του στην Καλιφόρνια, έχοντας περάσει τις τελευταίες του στιγμές ανάμεσα σε φίλους, αγαπημένα πρόσωπα και την αγαπημένη του μουσική, όπως ακριβώς ήθελε.

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#RestInPeace #97YearsYoung #FaithOverFear #WholesomeMoments ♬ original sound – HappyRoom Clips @happyroomclips He danced at his own 97th birthday party… then went home to heaven surrounded by love 🙏 Vito told his neighbor Eden his secret to a long life was simple — never let age stop you. So she baked him a red wine chocolate cake "like fine wine," he danced the night away with his favorite music playing, everyone sang Happy Birthday… and he passed away peacefully right there, surrounded by the people he loved. 97 years. Dancing. Laughing. Loved. Isn't this how we would all want to go? TYPE AMEN for Vito 🙏 Rest in peace, legend. #Vito

Την ιστορία του ηλικιωμένου άνδρα μοιράστηκε στα social media η 24χρονη Έντεν Μαλινόφ και γειτόνισσά του, η οποία διοργάνωσε ένα πάρτι γενεθλίων με θέμα Halloween την περασμένη εβδομάδα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Βίτο εμφανίζεται να διασκεδάζει και να χαμογελά υπό τους ήχους του «Stayin’ Alive», την μεγάλη επιτυχία των Bee Gees από τη δεκαετία του 1970.

Ο 97χρονος έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή, λίγο πριν η βραδιά πάρει απρόσμενη τροπή. Πέθανε λίγο μετά το τραγούδι των καλεσμένων που του ευχήθηκαν «Happy Birthday».