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«Bienvenue à Paris»… Με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ και την αυτοσαρκαστική διάθεση, οι Γάλλοι σχολιάζουν μέσω ενός βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη την κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσά τους, παρουσιάζοντάς την ως εμπόλεμη ζώνη.

Στο βίντεο, η Γαλλίδα επικεφαλής της αποστολής αναλαμβάνει να ξεναγήσει μια ομάδα έκπληκτων Ασιατών τουριστών στο «πραγματικό Παρίσι». Αντί για τα συνηθισμένα αξιοθέατα, οι επισκέπτες έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό μάχης, με γαλλικές δυνάμεις των ΜΑΤ, διαδηλωτές, δακρυγόνα και καταστήματα στις φλόγες, σε μια ξενάγηση που υπόσχεται να τους μείνει αξέχαστη.

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J’aime beaucoup la nouvelle pub de l’Office de Tourisme de Paris ! 😨😰😱 https://t.co/62VGGbgIYA — Sir Sean Sitges (@SitgesFranck) October 20, 2026

Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική, αλλά ταυτόχρονα γλυκόπικρη σάτιρα των γεγονότων που εκτυλίσσονται στη Γαλλία και ιδιαίτερα στην «Πόλη του Φωτός», καθώς οι ταραχές εξακολουθούν να μην έχουν κοπάσει.