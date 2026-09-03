Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα είναι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Τορόντο μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την μεγαλύτερη πόλη του Καναδά και πλημμύρισαν τους κεντρικούς οδικούς άξονες της.

«Δέντρα και κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευσαν και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», δήλωσε η δήμαρχος του Τορόντο Ολίβια Τσόου καθώς μέσα σε λίγες ώρες χθες, έπεσε βροχή ποσότητας μεγαλύτερης από το σύνολο της μέσης βροχόπτωσης για ολόκληρο τον μήνα Σεπτέμβριο.

Advertisement

Advertisement

«Θα το χαρακτηρίζαμε την καταιγίδα του αιώνα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των υπηρεσιών της πόλης Πολ Τζόνσον.

🇨🇦 Toronto, Canada is dealing with severe flooding, as heavy rains leave roads and several areas submerged. Residents and motorists are struggling to move around as floodwaters take over the streets.



Prayers for everyone affected. 🙏🏾 pic.twitter.com/tUddIqXIi8 September 3, 2026

Χθες το βράδυ, ορισμένες συνοικίες της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά δέχθηκαν όγκο βροχής μεταξύ 100-110 χιλιοστών, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Footage captured flooding in a Toronto bus following heavy rainfall on Wednesday. https://t.co/dUJb5R4MCa pic.twitter.com/pwxZEsPJIw — ABC News (@ABC) September 3, 2026

Οι ριπές ανέμου, που έπνεαν με ταχύτητα έως 84 χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, μεταξύ άλλων σε ένα στάδιο χωρητικότητας 50.000 θέσεων.

Προβλήματα υπήρξαν και στις αερομεταφορές χθες το βράδυ.

Streets of downtown, Toronto FLOODED with rain 😮 pic.twitter.com/uGf1YzPGkI — RTN (@RTNToronto) September 2, 2026

Περισσότερα από 50.000 νοικοκυριά της περιοχής του Τορόντο παραμένουν σήμερα βυθισμένα στο σκοτάδι, σύμφωνα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της επαρχίας του Οντάριο, την ώρα που επιχειρήσεις για το άνοιγμα των δρόμων βρίσκονται σε εξέλιξη.