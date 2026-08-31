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Η απόφαση αφορά το αμερικανικό Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον Καναδά, όπου οι αρχές και οι πολίτες υπερασπίζονται την ιστορική ονομασία της λίμνης.

Η Google προχώρησε σε αλλαγή της ονομασίας για τους χρήστες εντός των ΗΠΑ, ενώ η υπηρεσία MapQuest αρνήθηκε ρητά να συμμορφωθεί με τη νέα οδηγία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε επίσης από την Apple να τροποποιήσει την ονομασία στους χάρτες της, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα νέα πρότυπα της αμερικανικής κυβέρνησης.

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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής» στους χάρτες της, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης εμπορικής διαμάχης με τον Καναδά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε μάλιστα και από την Apple να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής» στους χάρτες της, προκειμένου να συμμορφωθεί με εκτελεστικό διάταγμα που αλλάζει την ονομασία της λίμνης.

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Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι «ο πρόεδρος επικοινώνησε απευθείας με την Apple», προσθέτοντας: «Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να δούμε σύντομα αυτή την αλλαγή».

Trump pushes Apple to change 'Lake Ontario' to 'Lake America' on its maps https://t.co/4creG2vnH0 August 31, 2026

Η Google έκανε την αλλαγή για τους χρήστες της στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, ενώ οι χρήστες στον Καναδά εξακολουθούν να βλέπουν τη λίμνη ως Λίμνη Οντάριο. Η λίμνη συνορεύει με την καναδική επαρχία του Οντάριο και την πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το προεδρικό διάταγμα για τη μετονομασία αφορά το αμερικανικό Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS), το οποίο καθορίζει τα πρότυπα για τους επίσημους χάρτες των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τις ονομασίες που χρησιμοποιεί ο Καναδάς, ούτε τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στη λίμνη ο υπόλοιπος κόσμος.

Η μετονομασία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον Καναδά, όπου η εταιρεία ηλεκτρισμού Hydro One ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή, επειδή στον χάρτη της εμφανίστηκε η ονομασία «Λίμνη Αμερικής».

Η Hydro One, εταιρεία κοινής ωφέλειας με έδρα το Τορόντο, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι η ονομασία εμφανίστηκε λόγω της χρήσης μιας υπηρεσίας χαρτογράφησης τρίτου παρόχου.

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«Εργαζόμαστε με τον προμηθευτή μας για να διορθώσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό και να αποκαταστήσουμε τη σωστή γεωγραφική ονομασία», ανέφερε η εταιρεία. «Λυπούμαστε για το λάθος και ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση προκάλεσε».

Χάρτες και άλλων υπηρεσιών του Οντάριο εμφανίστηκαν επίσης για λίγο να χρησιμοποιούν την ονομασία «Λίμνη Αμερικής», μεταξύ άλλων της Hydro Ottawa και του Liquor Board of Ontario.

Ο Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιδιώκει να αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής», μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ.

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Το διάταγμα καλεί τον Μπέργκαμ να «λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα» για τη μετονομασία της λίμνης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του Geographic Names Information System (GNIS), της επίσημης βάσης δεδομένων χαρτών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Google δήλωσε το Σάββατο ότι οι χάρτες της θα εμφανίζουν την ονομασία «Λίμνη Αμερικής» για τους χρήστες στις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμορφωθούν με το GNIS.

Πρόσθεσε ότι οι χρήστες στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν την ονομασία «Λίμνη Οντάριο». Στον υπόλοιπο κόσμο, η ονομασία θα εμφανίζεται ως: «Λίμνη Οντάριο (Λίμνη Αμερικής)».

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Πάντως, δεν αλλάζουν όλοι οι πάροχοι χαρτών την ονομασία. Η MapQuest, αμερικανική δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία χαρτών που ξεκίνησε το 1996, δήλωσε σε σύντομη ανάρτηση στο Facebook: «Δεν πρόκειται να την αλλάξουμε».

Η πλατφόρμα παρουσίασε επίσης ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να δίνουν στη λίμνη όποια ονομασία επιθυμούν και να μοιράζονται τις δημιουργίες τους.

Μετά την ανακοίνωσή της ότι δεν θα αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο, η MapQuest ανέβηκε στην κορυφή των δωρεάν εφαρμογών με τις περισσότερες λήψεις στο Apple App Store στον Καναδά, το πρωί της Δευτέρας.

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Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, τοποθέτησε το Σάββατο μια μεγάλη πινακίδα στην όχθη της λίμνης, η οποία έγραφε «Lake Ontario Now and Always» («Λίμνη Οντάριο τώρα και για πάντα») στα αγγλικά και στα γαλλικά, τις δύο επίσημες γλώσσες του Καναδά.

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