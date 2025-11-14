Την πεποίθηση ότι εχθρικά έθνη όπως η Κίνα και η Ρωσία ενισχύουν όλο και περισσότερο την παρουσία τους στην Αρκτική, εξέφρασε ο Νταν Ρότζερς, διευθυντής της Καναδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (CSIS), στην ετήσια ομιλία του σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Καναδάς.

«Η CSIS έχει παρατηρήσει προσπάθειες συλλογής πληροφοριών στον κυβερνοχώρο ή στον φυσικό κόσμο, που στοχεύουν τόσο τις κυβερνητικές υπηρεσίες, όσο και τον ιδιωτικό τομέα στην περιοχή», ανέφερε.

Σύμφωνα με δημοσιεύμα του Guardian, με τις πλωτές διαδρομές που διευρύνονται λόγω κλιματικής αλλαγής στα βόρεια σύνορα της χώρας και να γίνονται εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών στην περιοχή, ο Καναδάς εδώ και καιρό έχει επισημάνει την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων στο βορρά. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από νέα βαριά παγοθραυστικά, ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει και 12 υποβρύχια περιπολικά.

Στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Καναδάς ανακοίνωσε ένα ταμείο υποδομών για την Αρκτική ύψους 1 δισεκατομμυρίου καναδικών δολαρίων (περίπου $710 εκατ. ΗΠΑ) για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων αεροδρομίων, λιμένων και δρόμων παντός καιρού στις αρκτικές περιοχές.

Από την πλευρά της, η Ανίτα Ανάντ, υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της και στην Αρκτική, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να είναι ένας οργανισμός που δεν επικεντρώνεται μόνο στην ανατολική πλευρά, αλλά κοιτάζει και προς τον βορρά».

Στην ομιλία του, ο Ρότζερς έκανε γνωστό επίσης ότι πράκτορες της CSIS απέτρεψαν προσπάθειες της Ρωσίας να αποκτήσει παράνομα καναδικά αγαθά και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούσε στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, ενώ είπε ότι και Κινέζοι κατάσκοποι «προσπάθησαν να στρατολογήσουν Καναδούς για πληροφορίες και στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη».

Εκτός από τις απειλές από την Κίνα και τη Ρωσία, ο διευθυντής της CSIS διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία του απέτρεψε δυνητικά θανατηφόρες απειλές του Ιράν εναντίον αντιφρονούντων. Αυτά τα σχόλια αποτελούν την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση ότι η υπηρεσία παρενέβη για να προστατεύσει επικριτές της Τεχεράνης που εδρεύουν στον Καναδά. Το CSIS είχε δηλώσει και προηγουμένως ότι διερευνούσε ιρανικές απειλές, αλλά δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένες απειλές.

Ο Καναδάς διατηρεί ιδιαίτερα άσχημες σχέσεις με το Ιράν και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις το 2012. Πέρυσι, ο Καναδάς συμπεριέλαβε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, προκαλώντας την καταδίκη της Τεχεράνης.