Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εταιρείες Moderna και Merck ανακοίνωσαν ότι ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό εμβόλιο mRNA σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου σε ασθενείς με μελάνωμα.

Η μελέτη φάσης 3 INTerpath-001 έδειξε ότι το 82,2% των ασθενών που έλαβαν τη συνδυαστική αγωγή παρέμεναν χωρίς υποτροπή της νόσου μετά από δύο χρόνια παρακολούθησης.

Το εξατομικευμένο σκεύασμα στοχεύει συγκεκριμένες μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς για να ενεργοποιήσει τα Τ-λεμφοκύτταρα, ενώ η θεραπεία δεν αποτελεί ακόμα εγκεκριμένο σκεύασμα για ευρεία χρήση.

Οι ερευνητές κατέγραψαν συχνές παρενέργειες όπως πυρετό και κόπωση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα δεδομένα για τη συνολική επιβίωση των ασθενών απαιτούν μακροχρόνια παρακολούθηση για να αξιολογηθούν πλήρως.

Οι εταιρείες σχεδιάζουν συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές, στοχεύοντας στην πιθανή διάθεση της θεραπείας στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών εντός του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

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Μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη, που ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων μορφών καρκίνου, ανακοινώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026 από τις Moderna και Merck. Εξατομικευμένο θεραπευτικό εμβόλιο mRNA, σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία, μείωσε κατά 42% τον σχετικό κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου σε ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί για μελάνωμα υψηλού κινδύνου. Τα αποτελέσματα προέρχονται από τη μελέτη φάσης 3 INTerpath-001, με 1.137 ασθενείς, και δημοσιοποιήθηκαν ενόψει του συνεδρίου ESMO 2026 στη Μαδρίτη.

Το 82,2% χωρίς υποτροπή στα δύο χρόνια

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Η μελέτη περιέλαβε ασθενείς με μελάνωμα σταδίων IIB έως IV μετά από χειρουργική αφαίρεση. Η μία ομάδα έλαβε το εξατομικευμένο εμβόλιο intismeran autogene μαζί με pembrolizumab (Keytruda), ενώ η άλλη Keytruda και εικονικό σκεύασμα. Στα δύο χρόνια, 82,2% της πρώτης ομάδας παρέμενε εν ζωή χωρίς υποτροπή, έναντι 70,0% της δεύτερης. Ο σχετικός κίνδυνος απομακρυσμένης μετάστασης ή θανάτου μειώθηκε κατά 38%. Η μείωση 42% είναι σχετική μείωση κινδύνου, όχι ποσοστό οριστικής ίασης.

Ένα διαφορετικό εμβόλιο για κάθε ασθενή

Οι ερευνητές αναλύουν γενετικά τον όγκο και εντοπίζουν μεταλλάξεις που δημιουργούν νεοαντιγόνα. Το εξατομικευμένο σκεύασμα mRNA μεταφέρει οδηγίες για έως 34 επιλεγμένα νεοαντιγόνα, με στόχο την ενεργοποίηση Τ-λεμφοκυττάρων που αναγνωρίζουν καρκινικά κύτταρα. Το Keytruda αναστέλλει έναν μηχανισμό που περιορίζει την αντικαρκινική ανοσολογική απόκριση. Πρόκειται για θεραπευτικό και όχι προληπτικό εμβόλιο.

Γιατί το μελάνωμα είναι επικίνδυνο

Το μελάνωμα αναπτύσσεται από τα μελανοκύτταρα του δέρματος και μπορεί να εξαπλωθεί σε λεμφαδένες και άλλα όργανα. Η υπεριώδης ακτινοβολία, τα ηλιακά εγκαύματα και το οικογενειακό ιστορικό συγκαταλέγονται στους παράγοντες κινδύνου. Η έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση είναι κρίσιμες, όμως σε ορισμένους ασθενείς παραμένει κίνδυνος υποτροπής μετά την επέμβαση.

Παρενέργειες και ανοιχτά ερωτήματα

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Στη συνδυαστική θεραπεία αναφέρθηκαν συχνότερα πυρετός (52,2%), πόνος στο σημείο της ένεσης (51,0%) και κόπωση (38,5%). Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με τη θεραπεία βαθμού 3 έως 5 καταγράφηκαν στο 14,2% έναντι 13,4% της ομάδας ελέγχου. Δεν αναφέρθηκαν νέα απροσδόκητα σήματα ασφάλειας. Τα δεδομένα συνολικής επιβίωσης δεν είναι ακόμη ώριμα και απαιτείται μακρόχρονη παρακολούθηση.

Πότε θα μπορούσε να εγκριθεί

Οι εταιρείες σχεδιάζουν συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές. Σύμφωνα με το Reuters, επιδιώκεται πιθανή διάθεση στις ΗΠΑ το 2027, εφόσον δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Δεν πρόκειται για εγκεκριμένη θεραπεία σήμερα. Παράλληλες μελέτες εξετάζουν την τεχνολογία σε άλλους καρκίνους, όπως του πνεύμονα, του νεφρού και της ουροδόχου κύστης.

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Μια νέα προοπτική στην ογκολογία

Το σημαντικό εύρημα είναι ότι μια θεραπεία σχεδιασμένη με βάση τη γενετική ταυτότητα του όγκου έδειξε ουσιαστικό πρόσθετο όφελος σε μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη. Η καθηγήτρια Georgina Long, επικεφαλής ερευνήτρια, υπογράμμισε τη σημασία του χρόνου χωρίς υποτροπή. Το αν η θεραπεία παρατείνει και τη συνολική επιβίωση παραμένει προς απόδειξη.

Πηγές

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Επίσημη ανακοίνωση Merck–Moderna, 22/10/2026: https://www.stocktitan.net/news/MRK/merck-and-moderna-will-present-results-from-landmark-phase-3-in-61c896ziofs6.html

Reuters, 22/10/2026: https://www.reuters.com/legal/litigation/merckmoderna-cancer-vaccine-cuts-risk-death-or-recurrence-melanoma-by-over-40-2026-10-22/

ClinicalTrials.gov,

INTerpath-001: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05933577

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