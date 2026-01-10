Με μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου και έντονου γεωπολιτικού συμβολισμού, οι ΗΠΑ έστειλαν σαφές μήνυμα προς τα λεγόμενα «σκιώδη» δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοιο που είχε τεθεί υπό διεθνείς κυρώσεις έπειτα από καταδίωξη χιλιάδων μιλίων στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το δεξαμενόπλοιο Bella 1 βρέθηκε στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου» που φέρεται να χρησιμοποιείται για τη διακίνηση παράνομων φορτίων πετρελαίου.

Για σχεδόν δύο εβδομάδες, σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής παρακολουθούσε τις κινήσεις του στον Ατλαντικό. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το πλήρωμα επιχείρησε έναν ασυνήθιστο ελιγμό αποφυγής: ζωγράφισε πρόχειρα ρωσική σημαία στο κύτος και μετονόμασε το πλοίο σε Marinera, σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως ρωσικής εθνικότητας.

Λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, η Μόσχα υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα προς την Ουάσινγκτον, ζητώντας τη διακοπή της επιχείρησης. Οι αμερικανικές αρχές απέρριψαν το αίτημα, χαρακτηρίζοντας τη σημαία μη νόμιμη και το πλοίο «άνευ εθνικότητας», συνεχίζοντας απρόσκοπτα την καταδίωξη.

Καθώς το δεξαμενόπλοιο κατευθυνόταν προς τον Βόρειο Ατλαντικό, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Αεροσκάφη μετακινήθηκαν σε βρετανικές βάσεις, ενώ ειδικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων Navy SEALs και της ελικοπτερικής μονάδας «Night Stalkers», τέθηκαν σε ετοιμότητα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου 190 μίλια νότια της Ισλανδίας, όταν αμερικανικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο πλοίο από ελικόπτερα και ανέλαβε τον έλεγχό του.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ρωσικά ναυτικά μέσα που βρίσκονταν στην περιοχή αποχώρησαν άμεσα με την άφιξη των αμερικανικών δυνάμεων, τερματίζοντας μια καταδίωξη 18 ημερών που είχε ξεκινήσει κοντά στη Βενεζουέλα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Despite Russia deploying a submarine to protect the tanker Bella 1 in the Atlantic Ocean, U.S. airborne forces began helicopter landings on the tanker minutes ago. seize the tanker belonging to Russia’s shadow fleet.#Marinera #Atlantic #Russia #Bella1 #DarkFleet pic.twitter.com/NiedLf9bxu — Mjrocksss (@Mritunjayrocks) January 7, 2026