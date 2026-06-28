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Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε την Κυριακή 28.6 ότι ένας υπήκοος του Κατάρ έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμούς που προκλήθηκαν από θραύσματα λόγω «στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή», αφού ένα σκάφος που τον μετέφερε και ένα άλλο άτομο αγνοούνταν.

One Qatari citizen was killed and another injured after their vessel went missing during military operations, per Qatar's Interior Ministry. A search located the boat early Sunday. No location was given, and officials did not confirm any link to the Iranian drone attacks on U.S.… Advertisement Advertisement June 28, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο δήλωσε ότι το δεύτερο άτομο τραυματίστηκε, προσθέτοντας ότι εντόπισε το αγνοούμενο σκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, έπειτα από επιχειρήσεις έρευνας που είχαν ξεκινήσει μία ημέρα νωρίτερα.

Το υπουργείο δεν γνωστοποίησε την τοποθεσία του περιστατικού, ούτε ανέφερε εάν τα θραύσματα συνδέονται με ιρανικά drones που εκτοξεύτηκαν την Κυριακή κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα ελικόπτερο του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco συνεντρίβη στο Ρας Τανούρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι στο οποίο επέβαιναν.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες.