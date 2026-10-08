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Οι τουρκικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης, εξετάζοντας αναφορές για αυθαίρετες παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Η Εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη του αρχιτέκτονα και του υπεύθυνου εργοταξιάρχη, ενώ ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων εξετάζει το ιστορικό και τις οικοδομικές άδειες του κτιρίου.

Κάτοικοι είχαν παρατηρήσει σοβαρές ρωγμές στους τοίχους αρκετούς μήνες πριν από το συμβάν, παρά τις διαψεύσεις για παρεμβάσεις στις κολόνες.

Στοιχεία του δήμου αναδεικνύουν τον κίνδυνο κατάρρευσης για εκατοντάδες άλλα κτίρια στην πόλη λόγω παρόμοιων παρατυπιών.

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Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης σε πολυώροφο κτήριο που κατέρρευσε στη συνοικία Τσεβιζλί, στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις εξακολουθούν να αναζητούνται και δέκα ακόμη, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανασύρθηκαν τραυματισμένοι, όταν κατέρρευσαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι του κτιρίου.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι οι τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Στον έβδομο όροφο του κτηρίου στεγάζονται 12 διαμερίσματα στα οποία διέμεναν συνολικά 33 άνθρωποι.

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Oι αυθαιρεσίες που μπορούν να εξηγήσουν την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Παράλληλα, η έρευνα των τουρκικών αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης έχει ήδη αποκαλύψει σοβαρές παρατυπίες. Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα εξεταστεί κάθε πιθανό σενάριο, μεταξύ αυτών και οι καταγγελίες ότι ενδέχεται να είχε κοπεί κολόνα του κτιρίου.

Σύμφωνα με την Türkiye Today που επικαλείται στοιχεία του δήμου της Κωνσταντινούπολης, 1.238 κτίρια, κυρίως στις περιοχές Αβτσιλάρ, Ζεϊτίνμπουρνου, Μπαγτσιλάρ και Μπαχτσελιεβλέρ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτόματης κατάρρευσης. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι τέσσερις όροφοι του κτιρίου είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα, όπως μεταδίδει το Habertürk.

Η Εισαγγελία της Ανατολίας διέταξε την κράτηση του αρχιτέκτονα του κτιρίου και του εργοταξιάρχη που είχε την ευθύνη κατά την περίοδο της κατασκευής. Για την υπόθεση συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων πολιτικός μηχανικός, ειδικός σε θέματα ασφάλειας εργασίας και εμπειρογνώμονας ελέγχου κατασκευών.

«Μετά τον Απρίλιο οι ρωγμές άρχισαν να μεγαλώνουν πάρα πολύ»

Η Φατμά Καγιά, η οποία διατηρούσε κατάστημα υφασμάτων στο ισόγειο του κτιρίου, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κατά τη διάρκεια εργασιών στο κατάστημα είχε κοπεί κολόνα.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει κοπεί κολόνα εκεί. Δεν χρειάζομαι τόσο χώρο. Πουλάω μικρά κομμάτια πλεκτών και άλλα υφάσματα», δήλωσε.

Η ίδια ανέφερε ότι διαθέτει ακόμη και φωτογραφικό υλικό πριν και μετά την ανακαίνιση του καταστήματος, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει ότι δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια επέμβαση.

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Παράλληλα, όμως, αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει σοβαρές ρωγμές στους τοίχους αρκετούς μήνες πριν από την κατάρρευση. «Μετά τον Απρίλιο οι ρωγμές άρχισαν να μεγαλώνουν πάρα πολύ», είπε.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις συνθήκες υπό τις οποίες υποχώρησαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι, αλλά και το συνολικό ιστορικό του κτιρίου, τις οικοδομικές άδειες, τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις και τις καταγγελίες για ενδεχόμενες επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό.

Φωτογραφίες από Reuters

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