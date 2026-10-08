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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διασωστικών συνεργείων σε πολυώροφο κτήριο που κατέρρευσε μερικών στη συνοικία Τσεβιζλί, στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο 7όροφο κτήριο στεγάζονται 12 διαμερίσματα στα οποία διέμεναν συνολικά 33 άνθρωποι. Οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο στα χαλάσματα, ενώ μέχρι στιγμής τέσσερις άνθρωποι -από τους επτά που ήταν αρχικά – παραμένουν εγκλωβισμένοι.

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Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της AFAD, της UMKE και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία όπου κατέρρευσαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου.

Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την κατάρρευση, απομακρύνθηκαν από το κτήριο για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν κάτω από τα κατεστραμμένα τμήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και να τους απεγκλωβίσουν.

Η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.