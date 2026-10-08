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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διασωστικών συνεργείων σε πολυώροφο κτήριο που κατέρρευσε μερικών στη συνοικία Τσεβιζλί, στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο 7όροφο κτήριο στεγάζονται 12 διαμερίσματα στα οποία διέμεναν συνολικά 33 άνθρωποι. Οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο στα χαλάσματα, ενώ μέχρι στιγμής τέσσερις άνθρωποι -από τους επτά που ήταν αρχικά – παραμένουν εγκλωβισμένοι.

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Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της AFAD, της UMKE και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία όπου κατέρρευσαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου.

🛑 عاجل لحظة انهيار المبنى في منطقة مالتبه في إسطنبول كما رصدتها كاميرا مراقبة مجاورة. https://t.co/a7EpJKo10D October 8, 2026

#Breaking 🚨Three floors of a seven-story building collapsed in #Maltepe! Search & rescue operations are underway in the rubble. ▪️The building, which has 12 apartments, reportedly housed 33 people. Contact has been made with four of the seven people trapped in the rubble. #Istanbul #Turkiye https://t.co/ATtGjCahwe https://t.co/QXZmOrom6H — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 8, 2026

Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την κατάρρευση, απομακρύνθηκαν από το κτήριο για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν κάτω από τα κατεστραμμένα τμήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και να τους απεγκλωβίσουν.

🔴#SONDAKİKA | Maltepe’de çöken bina havadan görüntülendi https://t.co/HgzuczYugR — Sözcü (@gazetesozcu) October 8, 2026

Η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.