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Ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση έφηβης σε σχολείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου μαχαίρωσε οκτώ μαθήτριες, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η επίθεση έλαβε χώρα στη συνοικία Μπασακσεχίρ το πρωί. Τραυματίστηκαν οκτώ κορίτσια, με ένα να υποκύπτει στα τραύματά του.

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«Μία από τις μαθήτριες που νοσηλεύονταν…πέθανε παρά όλες τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν. Η νοσηλεία συνεχίζεται για τις άλλες επτά» ανακοινώθηκε μέσω Χ.

Η δράστις συνελήφθη. Σύμφωνα με αναφορές, είναι μια 15χρονη από ένα άλλο σχολείο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης είπε ότι η δράστις επιτέθηκε αδιακρίτως, φαινομενικά επιλέγοντας τα θύματά της τυχαία. «Η μαθήτρια που έκανε την επίθεση ζει στην ίδια γειτονιά και πάει σε άλλο σχολείο. Μπήκε φορώντας στολή του σχολείο και μαχαίρωσε παιδιά αδιακρίτως» είπε.