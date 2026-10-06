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Συναγερμός σήμανε το πρωί έξω από σχολείο Ιμάμ Χατίπ στην Κωνσταντινούπολη, όταν 15χρονη μαθήτρια, έπειτα από καβγά με συνομηλίκους της, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε πέντε συμμαθητές της.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:40, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολείο και κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, με τους πέντε τραυματίες να δέχονται τις πρώτες βοήθειες.

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Η 15χρονη συνελήφθη από τις αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στον καβγά και στην επίθεση με το μαχαίρι.

Το Γραφείο της Περιφέρειας Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)