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Δεκαπέντε πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του κτιρίου.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού στο ύψος της οδού Κολωνού για τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου, κοντά στα όρια με τον Κεραμικό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου οι πυροσβέστες να μπορούν να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το κτίριο και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς στα γειτονικά οικήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν παράλληλα έλεγχο στους χώρους του εγκαταλελειμμένου κτίσματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές έως τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα.

Έκλεισε η Κεραμεικού

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού, ώστε να μπορούν να κινηθούν απρόσκοπτα τα πυροσβεστικά οχήματα και να μην κινδυνεύσουν διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω των γύρω δρόμων και οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από πού και με ποιον τρόπο ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η εικόνα για τα αίτια αλλά και για το μέγεθος των ζημιών αναμένεται να γίνει σαφέστερη μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και την ασφαλή πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στο εσωτερικό του κτιρίου.

Δεν είναι η πρώτη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της περιοχής

Το περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα των παλαιών και εγκαταλειμμένων κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας, αρκετά από τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στις 4 Μαρτίου 2026 είχε σημειωθεί άλλη πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο. Τότε, μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό γυναίκας, ενώ και σε εκείνο το περιστατικό είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην Κεραμεικού από το ύψος της Κολωνού. Ακόμη παλαιότερα, τον Μάιο του 2023, φωτιά σε εγκαταλελειμμένο διώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Θερμοπυλών στο Μεταξουργείο είχε επίσης αποβεί μοιραία, καθώς στο εσωτερικό του είχε βρεθεί νεκρός άνδρας. Τα προηγούμενα περιστατικά καταδεικνύουν τον πρόσθετο κίνδυνο που παρουσιάζουν τέτοια κτίρια, καθώς ακόμη και όταν χαρακτηρίζονται εγκαταλειμμένα δεν μπορεί εξαρχής να αποκλειστεί η παρουσία ανθρώπων στο εσωτερικό τους.