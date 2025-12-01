Μια 37χρονη καθηγήτρια σε γυμνάσιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, ομολόγησε στο δικαστήριο ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με έναν 15χρονο μαθητή της, τονίζοντας όμως ότι δεν γνώριζε την ηλικία του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC News, η 37χρονη δήλωνε αθώα τον Μάιο για τέσσερις κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί, ωστόσο την Πέμπτη (27/11) άλλαξε την απολογία της. Η καθηγήτρια, που είναι επίσης μητέρα ενός μωρού, παραδέχτηκε την ενοχή της και ανέφερε στο δικαστήριο ότι έκανε πράγματι σεξ με τον 15χρονο.

Advertisement

Advertisement

Επίσης ομολόγησε ότι κατέχει υλικό παιδικής κακοποίησης, καθώς και την ενοχή της στις κατηγορίες της αποπλάνησης και στην τέλεση πράξης με σκοπό την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, τον Ιούνιο η καθηγήτρια ζήτησε και πήρε αναβολή εξαιτίας της εγκυμοσύνης της. Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η 37χρονη καθηγήτρια προσέγγισε το ανήλικο θύμα της με μηνύματα μέσω των social media.

Χαρακτηριστικά, σε ένα από τα μηνύματα προς τον έφηβο, η καθηγήτρια του έγραψε τα εξής: «Γεια, συγνώμη που σε διέγραψα από το snapchat. Το βρήκα πολύ δελεαστικό για την ώρα». Σε ένα δεύτερο μήμυμα, η καθηγήτρια πρότεινε μία τελευταία συνάντηση με τον 15χρονο μαθητή της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ξάδερφος του 15χρονου διάβασε τα μηνύματα της καθηγήτριας και αποφάσισε να απευθυνθεί στους γονείς του, οι οποίοι το ανέφεραν στην Αστυνομία.

Οι αρχές συνέλαβαν την 37χρονη, η οποία φέρεται πως τόνισε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε για την ηλικία του αγοριού. Αντίθετα θεωρούσε ότι ήταν κοντά στην ηλικία της αποφοίτησης,

Πηγή: ABC