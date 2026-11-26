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Η Κέιτ Χάντσον στη Σκιάθο: Ανέμελες στιγμές με την οικογένεια της (εικόνες)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κέιτ Χάντσον μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της σειράς «Running Point», αναρτώντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε να ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη φορώντας εσώρουχα, ενώ παράλληλα έδειξε στιγμές διασκέδασης με τους συμπρωταγωνιστές της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Το «Running Point» έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Φεβρουάριο του 2025 και αντλεί έμπνευση από τη ζωή της προέδρου των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζίνι Μπας.

Η Χάντσον περιέγραψε το κλίμα στα γυρίσματα της σειράς ως ιδιαίτερα ευχάριστο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι όλοι οι συντελεστές γελούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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Η Κέιτ Χάντσον έλαμψε ενώ πόζαρε με τα εσώρουχά της, καθώς μοιράστηκε μια ματιά στα παρασκήνια, όπου διασκέδαζε και κάπνιζε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στην ταινία «Running Point».

Η 47χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ ανέδειξε το υπέροχο σώμα της φορώντας ένα μαύρο στράπλες σουτιέν και παντελόνι με ψηλή μέση και ανοίγματα, καθώς πήρε μια αισθησιακή πόζα μπροστά στον καθρέφτη. Η Κέιτ έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες σημαντικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αλλά έδειξε στους θαυμαστές της ότι ξέρει ακόμα πώς να διασκεδάζει.

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«Σκληρή δουλειά», έγραψε η Κέιτ Χάντσον στο Instagram. Οι φωτογραφίες που διάλεξε για να το αποδείξει περιλαμβάνουν ένα δείπνο με την παρέα του «Running Point», δύο τηλεοπτικά αδέλφια με μάσκες ομορφιάς και μια στάση στους κουλοχέρηδες. Σε μία από τις λήψεις, η 47χρονη ηθοποιός ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με εσώρουχα.

Στο δείπνο, η Χάντσον κρατάει τσιγάρο και σηκώνει το χέρι καθώς ο Ντέιβιντ Στάσεν, ένας από τους δημιουργούς της κωμωδίας του Netflix, τραβάει βίντεο με το κινητό του. Στο τραπέζι βρίσκεται και ο Άικ Μπάρινχολτς, ο τηλεοπτικός της ξάδελφος Μπένι Μπράτζακις, που μπαίνει κι εκείνος στο πλάνο.

Σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα, η Χάντσον κάθεται στον καναπέ με λευκό μπουρνούζι. Δίπλα της, ο Τζάστιν Θερού και ο Σκοτ ΜακΆρθουρ, που υποδύονται τα αδέλφια της στη σειρά, φορούν μάσκες προσώπου και πίνουν μπίρα. Σε άλλες λήψεις, οι συμπρωταγωνιστές της της κάνουν παρέα όσο εκείνη ετοιμάζεται στο μακιγιάζ.

Το «Running Point», που έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Φεβρουάριο του 2025, αντλεί έμπνευση από τη ζωή της Τζίνι Μπας, προέδρου των Λος Άντζελες Λέικερς. Στη σειρά, η Άιλα αναλαμβάνει τη διοίκηση της οικογενειακής ομάδας μπάσκετ όταν ο αδελφός της, Καμ, μπαίνει σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Έπειτα από χρόνια στο περιθώριο της οικογενειακής επιχείρησης, καλείται να πείσει ακόμη και τους δικούς της ανθρώπους ότι αξίζει τη θέση. Για το κλίμα στα γυρίσματα, πάντως, η Χάντσον είχε δώσει τη δική της περιγραφή στην αμερικανική εκπομπή «LIVE». «Γελάμε όλη μέρα», είχε πει.

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