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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στον ίδιο χώρο με τον πρώην σύντροφό της, Ρούπερτ Φιντς, κατά τη διάρκεια του γάμου του Πίτερ Φίλιπς, μεγαλύτερου εγγονού της βασίλισσας Ελισάβετ, με τη Χάριετ Σπέρλινγκ.

Η Κέιτ τράβηξε τα βλέμματα με μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας φόρεμα του σχεδιαστή Ρολάν Μουρέ αξίας περίπου 750 λιρών, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Ρούπερτ Φιντς μαζί με τη σύζυγό του, λαίδη Νατάσα Ρούφους Άιζακς. Εκείνος εμφανίστηκε με κλασικό κοστούμι, ενώ η σύζυγός του επέλεξε μπλε φλοράλ φόρεμα.

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Η σχέση της Κέιτ Μίντλετον με τον Ρούπερτ Φιντς χρονολογείται από το 2001, όταν ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους. Εκείνη την περίοδο, και συγκεκριμένα γύρω από τη γνωστή εμφάνιση της Κέιτ σε φιλανθρωπικό fashion show το 2002 που θεωρείται ότι τράβηξε το ενδιαφέρον του πρίγκιπα Γουίλιαμ φέρεται να διατηρούσε δεσμό με τον Φιντς.

Όπως είχε αναφέρει το Tatler, ο Φιντς ήταν ένας από τους πρώτους συντρόφους της Κέιτ, τότε τελειόφοιτος φοιτητής Νομικής στο Σεντ Άντριους. Η σχέση τους παρουσιάστηκε αργότερα και στην τελευταία σεζόν της σειράς «The Crown», χωρίς ωστόσο κανείς από τους δύο να έχει μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτή. Ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν πως πρόκειται για ένα προσωπικό κεφάλαιο που ανήκει μόνο στους δυο.

Η Κέιτ και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αρραβωνιάστηκαν το 2010 και παντρεύτηκαν το 2011 στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, παρουσία και του Ρούπερτ Φιντς. Σήμερα έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ πρόσφατα γιόρτασαν 15 χρόνια γάμου με μια κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Ρούπερτ Φιντς είναι παντρεμένος από το 2013 με τη λαίδη Νατάσα Ρούφους Άιζακς και μαζί έχουν αποκτήσει τρεις κόρες.