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Η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της τελετής Trooping the Colour, όταν μέλη της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic αποδοκίμασαν έντονα την ίδια και τα παιδιά της καθώς η άμαξά τους περνούσε από τη λεωφόρο The Mall. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό κατά της μοναρχίας, φώναζαν συνθήματα και προέβαλαν εικόνες του Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ μαζί με τον Τζέφρι Επστάιν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την πριγκίπισσα της Ουαλίας να αντιδρά εμφανώς στα συνθήματα, ενώ τα παιδιά της, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισα Σάρλοτ, και ο πρίγκιπας Λούις διατήρησαν την ψυχραιμία τους, συνεχίζοντας να χαιρετούν το πλήθος, αν και σε ορισμένες στιγμές έδειχναν αμήχανα. Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν βρισκόταν μαζί τους στην άμαξα, καθώς συμμετείχε στην παρέλαση έφιππος, δίπλα σε ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η Πριγκίπισσα Άννα, Πρίγκιπας Εδουάρδος και ο Δούκας του Εδιμβούργου.

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Kate Middleton looking angry and the kids looking completely uncomfortable and confused, getting booed during trooping the colour. If looks could kill. Princess Kate didn't like that. pic.twitter.com/5Vz1ymbhf6 — Nina (@ShakeLS) June 13, 2026

«Η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται θυμωμένη και τα παιδιά εντελώς άβολα και μπερδεμένα καθώς αποδοκιμάζονται κατά τη διάρκεια του Trooping the Colour». «Αν τα βλέμματα μπορούσαν να σκοτώσουν… Η πριγκίπισσα Κέιτ σίγουρα δεν το χάρηκε αυτό», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Αργότερα, η Κέιτ και τα παιδιά της εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ μαζί με τον Βασιλιά Κάρολος Γ΄ , τη Βασίλισσα Καμίλα και άλλα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, παρακολουθώντας την εναέρια επίδειξη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η παρουσία στο μπαλκόνι ήταν πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο της πιο «συρρικνωμένης» μοναρχίας που προωθεί ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο μικρός πρίγκιπας Λούις έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, καθώς παρακολουθούσε με ενθουσιασμό τα αεροσκάφη της ομάδας Red Arrows, χαρίζοντας αυθόρμητες και παιχνιδιάρικες αντιδράσεις που σχολιάστηκαν έντονα στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ο πρίγκιπας Λούις απλώς απολαμβάνει τη ζωή του στο έπακρο και το λατρεύω», έγραψε ένας χρήσητς στα social media, ενώ άλλος συμπλήρωσε «Σίγουρα θα γίνει πιλότος».