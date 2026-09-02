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Οι έρευνες για τους 19 αγνοούμενους συνεχίζονται σε βάθος 550 μέτρων με τη συνδρομή εξειδικευμένων πλοίων και ρομποτικών συστημάτων, παρά τις δυσκολίες λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Ο Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί από τη θέση του υπουργού μεταφορών, στοχεύοντας στη διασφάλιση διαφάνειας κατά τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αγνοούμενοι να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του βυθισμένου σκάφους, ενώ δεσμεύτηκαν για την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση διαπίστωσης αμέλειας.

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Τη σορό ενός άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, ανέσυραν τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης από το σημείο του ναυαγίου του καταμαράν ανοικτά της Κερύνειας. Με τον εντοπισμό αυτό, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από το ναυτικό δυστύχημα ανήλθε στους εννέα, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων διαμορφώνεται πλέον στους 19. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί από τη θέση του «υπουργού δημοσίων έργων και μεταφορών» στα κατεχόμενα.

Shipwreck off Kyrenia: One More Body Found Among Missing



Prime Minister Ünal Üstel of Northern Cyprus announced that the body of one of the 20 missing persons has been recovered.



Prime Minister Üstel announced that he had dismissed the Minister of Public Works and Transport,… pic.twitter.com/vNuHtw4H95 Advertisement Advertisement September 2, 2026

Την ανεύρεση της σορού ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, σημειώνοντας ότι το θύμα διακομίστηκε στο «κρατικό νοσοκομείο» Burhan Nalbantoğlu στη Λευκωσία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης, προκειμένου στη συνέχεια να ενημερωθούν οι συγγενείς του.

Όπως ανέφερε ο κ. Ουστέλ, στις επιχειρήσεις συνδράμει η Τουρκία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, ενώ στην περιοχή των ερευνών κατέφθασε και δεύτερο εξειδικευμένο πλοίο έρευνας και διάσωσης, το οποίο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για επιχειρήσεις σε μεγάλα βάθη. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων διεξάγονται σε βάθος περίπου 550 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο τους λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης ορατότητας. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη χρήση φωτιστικών συστημάτων ρομποτικών σκαφών, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης ελικόπτερα και άλλα ναυτικά μέσα.

Ο «πρωθυπουργός» δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε 24ωρη βάση, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο εύρημα εντός ή γύρω από το βυθισμένο σκάφος.

Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ο Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί από τα καθήκοντά του στο «υπουργείο δημοσίων έργων και μεταφορών». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η απόφαση αυτή λήφθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας θα διεξαχθεί με πληρότητα, ταχύτητα και διαφάνεια, χωρίς να δημιουργηθούν αμφιβολίες ή υποψίες γύρω από τη διαδικασία. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια ή απόδοση ευθυνών, οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Πιθανός εγκλωβισμός των 19 αγνοουμένων

Στο ενδεχόμενο να είχε κλειδώσει η πόρτα του επιβατηγού πλοίου «Filo Jet», με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του οι αγνοούμενοι επιβάτες, επικεντρώνονται οι έρευνες για τη ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Κερύνειας, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet. Οι 19 αγνοούμενοι εκτιμάται ότι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στο ναυάγιο.

Το σκάφος εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 550 μέτρων από τουρκικό ερευνητικό πλοίο, εξοπλισμένο με ρομποτικά συστήματα. Στην περιοχή έφτασε και δεύτερο εξειδικευμένο ερευνητικό σκάφος, προκειμένου να ενισχύσει την επιχείρηση. Οι προσπάθειες πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ρομποτικής τεχνολογίας και θερμικών καμερών, ενώ τα συνεργεία επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του μεγάλου βάθους.

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Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ότι προτεραιότητα των ερευνών είναι να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θέση και η κατάσταση του ναυαγίου, καθώς και να εντοπιστεί ασφαλής δίοδος που θα επιτρέψει την ανάσυρση των αγνοουμένων. Την ίδια ώρα, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι στόχος είναι η διαδικασία εντοπισμού των αγνοουμένων να έχει ολοκληρωθεί έως το βράδυ.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όπως ανέφερε ο Ουστέλ, αναμένεται να συνταχθεί το ταχύτερο δυνατό προκαταρκτική έκθεση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Τουρκίας. Όπως διαβεβαίωσε, όλα τα τεχνικά στοιχεία θα εξεταστούν λεπτομερώς και οποιαδήποτε πιθανή αμέλεια ή ευθύνη θα διερευνηθεί χωρίς εξαιρέσεις.

«Εάν υπάρχει αμέλεια, υπαιτιότητα ή ευθύνη, θα αποκαλυφθεί ανεξάρτητα από το ποιος ευθύνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους και ότι ο ίδιος παρακολουθεί στενά την πορεία των ερευνών.

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Πηγή: Ink.com

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