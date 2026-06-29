Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίνα επιδιώκει την τεχνολογική της αυτονομία έως το 2030, καθώς παραμένει εξαρτημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κρίσιμες τεχνολογίες στους τομείς των ημιαγωγών, της αεροδιαστημικής και της ρομποτικής.

Η ολλανδική εταιρεία ASML κατέχει σχεδόν το μονοπώλιο στις μηχανές λιθογραφίας που είναι απαραίτητες για την κατασκευή προηγμένων τσιπ, αποτελώντας βασικό προμηθευτή της κινεζικής αγοράς.

Το Πεκίνο εξαρτάται επίσης από ευρωπαϊκές εταιρείες για την ανάπτυξη της πολιτικής του αεροπορίας, καθώς χρειάζεται την τεχνογνωσία τους και την έγκριση του ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας.

Παρά την ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή, η Κίνα διατηρεί σημαντική ισχύ μέσω του μονοπωλίου της στις σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ευρωπαϊκές αμυντικές και πράσινες τεχνολογίες.

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Ενώ η εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα είναι ευρέως γνωστή και συχνά προκαλεί αντιδράσεις, η εξάρτηση της Κίνας από την ΕΕ σε βασικές τεχνολογίες, είναι σχεδόν άγνωστη με το Πεκίνο να «ασφυκτιά» και να έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα έως το 2030 την τεχνολογική αυτονομία.

Στο επίκεντρο, είναι οι ημιαγωγοί, οι αεροδιαστημικές τεχνολογίες, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τσιπ των αυτοκινήτων, η ρομποτική και η κβαντική υπολογιστική, όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να είναι οι βασικοί προμηθευτές της Κίνας.

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Όπως αναφέρει το Euronews, ενώ η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την υπεροχή, εν μέσω εμπορικών εντάσεων με το Πεκίνο, «το μονοπώλιο της Κίνας στις σπάνιες γαίες – που είναι απαραίτητες για τις πράσινες τεχνολογίες και την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης – είναι πολύ πιο ισχυρό όπλο για να χρησιμοποιηθεί ως αντίποινα» αναφέρει ο Tobias Gehrke, ειδικός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Ανταγωνισμός Ευρώπης – Κίνας

Στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, η ΕΕ βρίσκεται στην κορυφή εξαιτίας της ASML, της ολλανδικής εταιρείας με την υψηλότερη αποτίμηση αγοράς που έχει καταγραφεί ποτέ από ευρωπαϊκή εταιρεία, με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 630 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026.

Η εταιρεία έχει σχεδόν το μονοπώλιο σε μηχανές λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV), οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή προηγμένων τσιπ ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η εξάρτηση της Κίνας από την ASML έχει ήδη εκμεταλλευτεί από τις ΗΠΑ και την Ολλανδία, οι οποίες έχουν περιορίσει τις πωλήσεις της στρατηγικής τεχνολογίας προς το Πεκίνο σε έναν τομέα στον οποίο η ASML κατέχει σχεδόν το 90% της παγκόσμιας αγοράς με το 70% των αποστολών της να έχουν προορισμό την Κίνα.

«Οι Κινέζοι έχουν θέσει ως στόχο να παράγουν τα δικά τους τσιπ έως το 2028 για να μην εξαρτώνται από την ASML καθώς σε περίπτωση περιορισμών της ΕΕ στις εξαγωγές ημιαγωγών, η Κίνα θα βρισκόταν μπροστά σε μια μεγάλη οικονομική ζημία« υποστηρίζει ο Gehrke.

Η Κίνα, προσπαθεί να επεκταθεί και στον τομέα της αεροδιαστημικής, έχοντας ως απάντηση στην Αμερικανική Boeing και την ευρωπαϊκή Airbus, το αεροσκάφος Comac C919 με την σημαντική διαφορά ότη η Κίνα χρειάζεται την έγκριση του Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) για να πετάξει το C919.

Παράλληλα, το Πεκίνο βασίζεται ακόμη στην τεχνογνωσία της γαλλικής Safran, η οποία παράγει τον κινητήρα της, την γερμανική Liebherr Aerospace, που προμηθεύει το σύστημα πίεσης καμπίνας της, και της ιταλικής Avio Aero, η οποία κατασκευάζει το περίβλημα του κινητήρα.

«Χωρίς τη συμμετοχή αυτών των εταιρειών, η Κίνα δεν θα είχε πρόγραμμα πολιτικής αεροπορία η οποία έχει πολύ υψηλά πρότυπα ασφαλείας και χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποκτηθεί η τεχνογνωσία που απαιτείται».