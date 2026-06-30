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Η Ελλάδα φαίνεται πως έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Κιάρα Φεράνι, η οποία τις τελευταίες ημέρες απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη χώρα μας.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer ταξίδεψε σε αγαπημένους προορισμούς των Κυκλάδων, μοιράζοντας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το ταξίδι της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τα ελληνικά νησιά.

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Μετά τις στάσεις της στην Κίμωλο και τη Μήλο, η Κιάρα Φεράνι πέρασε 24 ώρες στην Αθήνα. Από την παραμονή της στην πρωτεύουσα δημοσίευσε φωτογραφίες από το ξενοδοχείο όπου διέμεινε, ποζάροντας με μπικίνι, ενώ μοιράστηκε ακόμη εικόνες από την παραλία αλλά και από το εστιατόριο όπου γευμάτισε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε μεταξύ άλλων: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου».

Το φετινό της ταξίδι στην Ελλάδα δεν είχε μόνο χαρακτήρα διακοπών, αλλά συνδύασε ιδανικά την ξεκούραση με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η Κιάρα Φεράνι έφτασε στην Αθήνα στα μέσα Ιουνίου, με αφορμή τη νέα συνεργασία της με τη Βάσια Κωσταρά, ενώ από την πρώτη στιγμή η άφιξή της προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μήλο και την Κίμωλο, όπου πραγματοποίησε φωτογράφιση για τη νέα τους συνεργασία, βρίσκοντας παράλληλα χρόνο να απολαύσει τις ομορφιές των δύο νησιών.

Με τις αναρτήσεις της και το δημόσιο μήνυμα αγάπης προς την Ελλάδα, η Κιάρα Φεράνι έδειξε πως το φετινό ταξίδι της ήταν μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει σύντομα στη χώρα μας.