Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε την παραίτηση της πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της αρνούμενη τις καταγγελίες που της αποδίδονται.

Δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο αναφέρθηκαν σε καταγγελίες για οικονομικές εκκρεμότητες της πρέσβεως προς δωρητή και σε αμφισβητούμενες επικοινωνίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δημοσιευμένες πληροφορίες, παρά την αναγνώριση του έργου της στην Ελλάδα.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης συνέδεσαν την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ με τις καταγγελίες και την ευρύτερη αμερικανική διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή.

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Η αμερικανική κυβέρνηση, με δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Η ίδια ανακοίνωσε την αποχώρησή της, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο και αρνήθηκε τις καταγγελίες.

Wall Street Journal: Τα 100.000 δολάρια

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Η Wall Street Journal δημοσίευσε καταγγελίες για αίτημα προς τον Ρεπουμπλικανό δωρητή Έρικ Ντίτερς να καλύψει οφειλή 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα της. Και αυτό ήταν η απαρχή και άλλων καταγγελτικών δημοσιευμάτων. Η πλευρά Γκίλφοϊλ αμφισβητεί επίμαχα μηνύματα και αρνείται παράνομες ανταλλαγές.

Washington Post: Τα μηνύματα και η στάση Τραμπ

Η Washington Post ανέφερε ότι εξέτασε υλικό και επικοινωνίες που της παραχώρησε ο Ντίτερς. Κατέγραψε επίσης τη δημόσια αποστασιοποίηση του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα διάβαζε, παρότι αναγνώρισε ότι η Γκίλφοϊλ είχε κάνει καλή δουλειά στην Ελλάδα.

Reuters και Associated Press: Η διπλωματική εξέλιξη

Το Reuters παρουσίασε την αποχώρηση σε συνάρτηση με καταγγελίες για την ενεργειακή διπλωματία των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Associated Press είχε μεταδώσει ήδη από τις 11 Οκτωβρίου ότι εξεταζόταν η απομάκρυνση και στη συνέχεια κατέγραψε την παραίτηση.

Financial Times και βρετανικός Τύπος

Οι Financial Times ανέδειξαν, δημοσιεύματα με τις σε βάρος της καταγγελίες. Ο Guardian εστίασε τα άρθρα του στις καταγγελίες και στις διαψεύσεις της πρέσβεως, ενώ η Independent παρουσίασε την παραίτηση ως αποτέλεσμα της απόφασης της κυβέρνησης Τραμπ.

Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία

Η El País συνέδεσε τις οικονομικές καταγγελίες με προηγούμενες αναφορές περί αμερικανικής επιρροής στη Ρουμανία, τις οποίες η πλευρά Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε. Der Spiegel, Der Standard και Deutsche Welle κάλυψαν την αποχώρηση και τις διπλωματικές αντιδράσεις. Η La Repubblica παρακολούθησε τη μετάβαση από τις αρχικές αποκαλύψεις στην επίσημη παραίτηση.

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Τα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

CNN, CBS News, NBC News, ABC News και Fox News μετέδωσαν τις εξελίξεις. Το CBS παρουσίασε ιδιαίτερα την εκδοχή του δωρητή Ντίτερς για την οφειλή των 100.000 δολαρίων.

Η Μέση Ανατολή και η Τουρκία

Το Al Jazeera, η Arab News και η εφημερίδα The National ασχολήθηκαν με τις καταγγελίες και την ανακοίνωση αποχώρησης. Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu παρουσίασε επίσης την εξέλιξη, δίνοντας χώρο στη δήλωση της Γκίλφοϊλ και στις αναφορές της στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

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Ενδεικτικές πρωτογενείς πηγές και δημοσιεύματα

Associated Press — https://apnews.com/article/9da9d2e50e18bccc38946404c1ca756f

Wall Street Journal – 100.000 δολάρια — https://www.wsj.com/politics/policy/guilfoyle-amex-donor-100-000-0e02cdc3

Wall Street Journal – Νταβός — https://www.wsj.com/politics/policy/at-davos-kimberly-guilfoyle-boasted-of-private-jet-trips-luxury-stays-d6602442

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Wall Street Journal – παραίτηση — https://www.wsj.com/politics/policy/kimberly-guilfoyle-greece-ambassador-resignation-dbd7551c