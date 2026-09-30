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Η Κιμ Καρντάσιαν έβαλε την υπογραφή της σε μια Hermès Birkin αξίας περίπου 45.000 δολαρίων, δημιουργώντας ένα από τα πιο… ακριβά αυτόγραφα που έχει δώσει ποτέ.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε εκδήλωση της Skims στη Σαγκάη, όταν ένας θαυμαστής τής ζήτησε να υπογράψει την τσάντα του. Μάλιστα, της έδωσε ένα μεταλλικό χρυσό στυλό προκειμένου να αφήσει την υπογραφή της πάνω στην Birkin 35.

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Η Καρντάσιαν δέχθηκε, ωστόσο, φάνηκε ιδιαίτερα έκπληκτη από την επιλογή του θαυμαστή της. «Αυτό μου φαίνεται παράνομο. Θεέ μου, αυτό μου φαίνεται βλάσφημο», είπε χαμογελώντας, καθώς υπέγραφε την πανάκριβη τσάντα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια έγινε viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την απόφαση του άνδρα όσο και την πιθανή επίδραση της υπογραφής στην αξία της Birkin.

«Αυτό είναι τόσο, μα τόσο, μα τόσο απίστευτο», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε ότι θα μπορούσε ακόμη και να πρόκειται για απομίμηση Birkin, η οποία στη συνέχεια θα πωλούνταν για χιλιάδες δολάρια μόνο και μόνο επειδή φέρει την υπογραφή της Καρντάσιαν.

«Ξέρει τι κάνει. Η αξία της μόλις αυξήθηκε. Έξυπνος άνθρωπος», ανέφερε ένας ακόμη σχολιαστής για τον θαυμαστή που κατάφερε να εξασφαλίσει το ασυνήθιστο αυτόγραφο.