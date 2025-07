Φυλακές στη Γαλλία δέχτηκαν κύμα επιθέσεων τη νύχτα, με τον υπουργό Δικαιοσύνης της χώρας να κάνει λόγο για «προσπάθειες εκφοβισμού», που κυμαίνονταν από εμπρησμούς οχημάτων μέχρι πυρά αυτομάτων όπλων.

Η Le Parisien μετέδωσε πως οχήματα πυρπολήθηκαν στα πάρκινγκ φυλακών, ενώ σε φυλακή της Τουλόν σημειώθηκαν πυρά αυτομάτων όπλων. Σύμφωνα με την εφημερίδα στοχεύθηκαν ιδρύματα στην Τουλόν, στο Ε ντε Προβέν και τη Μασσαλία, τη Ναντέρ, τη Βιλεπίντε και αλλού. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, είπε πως μετέβαινε στην Τουλόν για να προσφέρει στήριξη.

Δεν απέδωσε ευθέως ευθύνες για τις επιθέσεις, λέγοντας πως η γαλλική κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με το εμπόριο ναρκωτικών και λαμβάνει μέτρα που θα προκαλέσουν διαταραχές στα κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος. Η συνδικαλιστική ένωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων εξέφρασε οργή και προβληματισμό, ενώ ανέβασε εικόνες από περιστατικά σε φυλακές.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, «όλο αυτό μοιάζει συντονισμένο και συνδέεται προφανώς με τη στρατηγική του υπουργού κατά των ναρκωσυμμοριτών». Σε ορισμένα σημεία βρέθηκαν επίσης αναρχικά συνθήματα.

