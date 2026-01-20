Σε ιστορικό χαμηλό υποχώρησαν οι γεννήσεις στην Κίνα το 2025 ενώ ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά παρά την προώθηση μέτρων από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με το BBC.

Κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν χθες (18/1) στη δημοσιότητα έδειξαν ότι ο δείκτης γεννήσεων έπεσε στις 5,63 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους – το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία το 1949 – ενώ ο δείκτης θανάτων αυξήθηκε στους 8,04 ανά 1.000 κατοίκους, το υψηλότερο από το 1968.

Ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 3,39 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 1,4 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2025, καταγράφοντας ταχύτερη πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα τελευταία χρόνια, η κυβερνητική πολιτική προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη γήρανση του πληθυσμού με μια σειρά μέτρων που να ενθαρρύνουν τους νέους να παντρεύονται και να αποκτούν παιδιά. Η αρχή έγινε το 2016, όταν η Κίνα κατήργησε την ως τότε αυστηρή πολιτική του ενός παιδιού , την οποία και αντικατέστησε με όριο τα δύο παιδιά.

Στη συνέχεια, το 2021, επιτράπηκε να αποκτούν τα ζευγάρια έως και τρία παιδιά, ενώ πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι οι γονείς παιδιών κάτω των 3 ετών θα παίρνουν επίδομα περίπου στα 430 ευρώ. Ορισμένες επαρχίες μάλιστα χορηγούν και δικά τους επιδόματα γέννησης, περιλαμβανομένων επιπλέον χρηματικών ενισχύσεων και παρατεταμένης άδειας μητρότητας.

Η κυβέρνηση επέβαλε επίσης ένα νέο φόρο 13% στα αντισυλληπτικά, όπως χάπια και προφυλακτικά, εγείροντας ανησυχίες για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και αύξηση των κρουσμάτων HIV.

Ενώ ειδικοί του ΟΗΕ πιστεύουν ότι ο πληθυσμός της Κίνας θα συνεχίσει να ακολουθεί πτωτική πορεία, εκτιμώντας μάλιστα ότι η χώρα θα χάσει πάνω από το μισό του σημερινού της πληθυσμού έως το 2100, η κυβέρνηση ανησυχεί για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει αυτό λόγω του ήδη μειούμενου εργατικού δυναμικού και της αδύναμης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Σοβαρό φαίνεται ότι είναι επίσης και το θέμα των ηλικιωμένων που μένουν να φροντίζουν μόνοι τους τον εαυτό τους ή να βασίζονται σε κρατικές παροχές την ώρα που το συνταξιοδοτικό ταμείο στερεύει – και η χώρα ξεμένει από χρόνο για να συγκεντρώσει επαρκείς πόρους ώστε να φροντίσει τον ολοένα αυξανόμενο ηλικιωμένο πληθυσμό της.

