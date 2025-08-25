Ένα απίστευτο περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, καθώς ένα τρίχρονο κοριτσάκι φαίνεται σε βίντεο να περπατάει με το μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι σε νοσοκομείο στην Κίνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εν λόγω περιστατικό έλαβε χώρα το Δεκαπενταύγουστο στην πόλη Κουνμίνγκ της Γιουχάν. Η μητέρα του παιδιού αρχικά υποστήριξε ότι τραυμάτισε άθελά της την κόρη της, όταν ένα μαχαίρι φρούτων εκτοξέυτηκε και την χτύπησε στο κεφάλι, ενώ τίναζε ένα σεντόνι.

Αργότερα όμως, άλλαξε τον ισχυρισμό της και παραδέχθηκε σε νοσοκομειακό υπάλληλο ότι είχε σηκώσει το μαχαίρι για να τρομάξει το κοριτσάκι που έκανε φασαρία και το χτύπησε κατά λάθος.

A 3-year-old girl in #Yunnan, China, accidentally got hit on the head by a fruit knife. pic.twitter.com/lHnXXeHYpJ August 18, 2025

Το μαχαίρι είχε μήκος περίπου 15 εκατοστά, καρφώθηκε στο κρανίο του παιδιού, ακριβώς πάνω από το δεξί αυτί. Οι γιατροί κατάφεραν και αφαίρεσαν το αιχμηρό αντικείμενο και το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως ατύχημα δίχως δόλο, ενώ ένας γιατρός εξήγησε ότι η ελαστικότητα του κρανίου του παιδιού ήταν αυτή που του έσωσε την ζωή.

Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl's head while her parents were changing the bedsheet.



Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri — Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025