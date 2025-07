H απεσταλμένη της Κίνας, Ζανγκ Ζίσεν, ισχυρίστηκε ότι η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, φόρεσε ένα φόρεμα κατασκευασμένο στην Κίνα εν μέσω του συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Κοινοποιώντας μια φωτογραφία του φορέματος της 27χρονης Λέβιτ ως υποτιθέμενη απόδειξη, ισχυρίστηκε ότι η δαντέλα στο φόρεμά της αναγνωρίστηκε από έναν υπάλληλο μιας κινεζικής εταιρείας ως προϊόν της.

«Το να κατηγορείς την Κίνα είναι η δουλειά σου. Το να αγοράζεις από την Κίνα είναι ζωή σου», έγραψε στο X.

Accusing China is business.

Buying China is life.

The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z