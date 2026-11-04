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Η νίκη της σηματοδοτεί την επιστροφή των Δημοκρατικών στην εξουσία μετά από είκοσι πέντε χρόνια, ανατρέποντας τους παραδοσιακούς πολιτικούς συσχετισμούς της περιοχής.

Κατά την προεκλογική της εκστρατεία, η Μπότομς επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και της προστασίας των εκλογικών δικαιωμάτων.

Η επικράτησή της επετεύχθη παρά την έντονη αμφισβήτηση που δέχθηκε για τη θητεία της στον δήμο της Ατλάντα και τις μεγάλες οικονομικές δαπάνες του αντιπάλου της.

Το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα θεωρείται ιστορικό ορόσημο για την εκπροσώπηση των γυναικών και των Αφροαμερικανών στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Μια ιστορική ανατροπή στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ σηματοδοτεί η εκλογή της Δημοκρατικής Κίσα Λανς Μπότομς στην Τζόρτζια, καθώς γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα του κυβερνήτη αμερικανικής πολιτείας.

Η 56χρονη πρώην δήμαρχος της Ατλάντα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ρικ Τζάκσον, καταγράφοντας μια νίκη με ιδιαίτερη πολιτική και ιστορική σημασία. Παράλληλα, έφερε τους Δημοκρατικούς ξανά στην εξουσία στην Τζόρτζια, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια.

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Η εκλογή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό αν αναλογιστεί κανείς το ιστορικό της Τζόρτζια, μιας πολιτείας με βαθιές ρίζες φυλετικών διακρίσεων, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Η επικράτηση της Μπότομς αποτυπώνει, ταυτόχρονα, τη σημαντική αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην πολιτεία. Η Τζόρτζια, που για δεκαετίες αποτελούσε παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία σε μία από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες των ΗΠΑ.

Η ευθεία αντιπαράθεση με τον Τραμπ και τα ζητήματα που κυριάρχησαν στην εκστρατεία

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η Μπότομς επέλεξε να συγκρουστεί ανοιχτά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επικρατήσει στην Τζόρτζια στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Στο επίκεντρο της εκστρατείας της βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η ακρίβεια, η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων.

Οι επικρίσεις για τη θητεία της στον δήμο της Ατλάντα

Η νίκη της Μπότομς δεν ήταν εξαρχής εξασφαλισμένη. Η προηγούμενη θητεία της ως δημάρχου της Ατλάντα, από το 2018 έως το 2022, είχε προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως εξαιτίας της αύξησης της εγκληματικότητας και της υποχώρησης της δημοτικότητάς της.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, κατάφερε να εξασφαλίσει την επικράτησή της από τον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών και να φτάσει μέχρι την τελική αναμέτρηση.

Απέναντί της βρέθηκε ο Ρικ Τζάκσον, ο οποίος επένδυσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία στην προεκλογική εκστρατεία, χωρίς τελικά να καταφέρει να ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Η εκλογή της Μπότομς αποτελεί πλέον ένα σημαντικό ορόσημο για την εκπροσώπηση των γυναικών και των Αφροαμερικανών στην αμερικανική πολιτική σκηνή.