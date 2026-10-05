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Τουλάχιστον 35 άτομα ηλικίας από 14 έως 51 ετών τραυματίστηκαν από τα πυρά, ενώ ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αμερικανικές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό μαζική επίθεση με πυροβόλα όπλα, χωρίς ωστόσο να έχουν συλλάβει κάποιον ύποπτο μέχρι στιγμής.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται κανονικά.

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στη Βιένα της Τζόρτζια, στις νότιες ΗΠΑ.

Ο σερίφης της κομητείας Ντούλι, Κρεγκ Πίβι, ανακοίνωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ότι δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 23 ετών, σκοτώθηκαν από τα πυρά. Η Βιένα βρίσκεται περίπου 216 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα.

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Οι τραυματίες είναι ηλικίας από 14 έως 51 ετών, ενώ ορισμένοι φέρουν τραύματα από τουφέκια και κάποιοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του λυκείου στην κομητεία Ντούλι είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι. Το αιματηρό περιστατικό χαρακτηρίζεται από τις αμερικανικές Αρχές ως μαζική επίθεση με πυροβόλα όπλα, καθώς υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα θύματα.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θεωρούν πως υπάρχει πλέον απειλή για την περιοχή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν ανακοινώσει τη σύλληψη κάποιου υπόπτου ούτε έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για «πρόσωπα ενδιαφέροντος» στην έρευνα.

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε εκδήλωση που είχε συνδιοργανώσει εκπαιδευτικός θεσμός.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το τι προκάλεσε» το αιματηρό περιστατικό, δήλωσε ο Κρις Χόουζι, διευθυντής του

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στη Βιένα της Τζόρτζια, στις νότιες ΗΠΑ.Ο σερίφης της κομητείας Ντούλι, Κρεγκ Πίβι, ανακοίνωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ότι δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 23 ετών, σκοτώθηκαν από τα πυρά. Η Βιένα βρίσκεται περίπου 216 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα.Οι τραυματίες είναι ηλικίας από 14 έως 51 ετών, ενώ ορισμένοι φέρουν τραύματα από τουφέκια και κάποιοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.Στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του λυκείου στην κομητεία Ντούλι είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι. Το αιματηρό περιστατικό χαρακτηρίζεται από τις αμερικανικές Αρχές ως μαζική επίθεση με πυροβόλα όπλα, καθώς υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα θύματα.

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⭕ ÚLTIMA HORA: Georgia Tiroteo masivo en Georgia (Estados Unidos) el balance provisional es de 3 muertes y al menos 35 heridos https://t.co/P8QXLRYNYo — isufbenyusuf (@isufbenyusuf) October 4, 2026

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θεωρούν πως υπάρχει πλέον απειλή για την περιοχή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν ανακοινώσει τη σύλληψη κάποιου υπόπτου ούτε έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για «πρόσωπα ενδιαφέροντος» στην έρευνα.Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε εκδήλωση που είχε συνδιοργανώσει εκπαιδευτικός θεσμός.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το τι προκάλεσε» το αιματηρό περιστατικό, δήλωσε ο Κρις Χόουζι, διευθυντής του Γραφείου Ερευνών της Τζόρτζια (GBI), καθώς η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Γραφείου Ερευνών της Τζόρτζια (GBI), καθώς η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.