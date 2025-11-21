Μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον απόηχο των δηλώσεων της Μόσχας για τη συνεργασία Αθήνας-Κιέβου στον τομέα των ναυτικών drones. Μετά την επίθεση της εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, κατά της ελληνικής κυβέρνησης, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε: «Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με την Ελλάδα».

Η τοποθέτηση της Κομισιόν έρχεται μετά τις πρόσφατες επιθέσεις της Ζαχάροβα με αφορμή τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι στην Αθήνα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ελλάδα για «εχθρικές ενέργειες» και για συνεργασία με την Ουκρανία στα ναυτικά drones, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία «θα απαντήσει καταλλήλως». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντίδραση της ελληνικής πλευράς, η οποία υπενθύμισε ότι η χώρα ενεργεί βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι η ρωσική στάση δεν αποτελεί έκπληξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου του συνολικού πλαισίου επιθετικότητας που έχει αναδείξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Ρωσία καταφεύγει σε απειλές. Έχουμε δει τι είναι ικανή να κάνει η Ρωσία ως επιτιθέμενος», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να προβαίνει σε εχθρικές ενέργειες και υβριδικές απειλές κατά κρατών-μελών της ΕΕ.

«Έχουμε δει την προκλητική συμπεριφορά και τις απειλές που η Ρωσία θέτει απέναντι στα κράτη-μέλη μας, μέσω πολλαπλών υβριδικών απειλών».

Σημειώνεται ότι χθες η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, αναφερόμενη στη δολιοφθορά που σημειώθηκε πρόσφατα στο πολωνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, υπογράμμισε ότι οι ρωσικές υβριδικές ενέργειες στην Ευρώπη «γίνονται όλο και πιο θρασύτατες» και έκανε λόγο για «κρατικά χρηματοδοτούμενη τρομοκρατία». Σύμφωνα με την ίδια, τέτοιου τύπου επιθέσεις στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση ευρωπαϊκών κοινωνιών και υποδομών και εντάσσονται στη γενικότερη ρωσική στρατηγική άσκησης πίεσης.

Στο πλαίσιο αυτό η εκπρόσωπος της Κομισιόν κατέληξε λέγοντας: «Γι’ αυτό λαμβάνουμε μέτρα, ενισχύοντας την άμυνά μας και στηρίζοντας την Ουκρανία».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία στοχοποιεί ειδικά την Ελλάδα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Είναι σαν να ρωτάς έναν bully (νταή) γιατί είναι συνέχεια θυμωμένος…».