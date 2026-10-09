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Οι αρχές ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ εκκένωσαν προληπτικά τρία γειτονικά κτίρια για την ασφάλεια των κατοίκων.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας, οι αρχές συνέλαβαν τον αρχιτέκτονα και τον υπεύθυνο του εργοταξίου.

Οι ειδικοί συνέλεξαν δείγματα σκυροδέματος και οπλισμού από τα συντρίμμια, καθώς εντοπίστηκαν θαλασσινά όστρακα μέσα στο μπετόν του κτιρίου.

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η κατάρρευση τριών ορόφων από επταώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων ανήλθε στους πέντε νεκρούς. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα κορίτσι μόλις πέντε ετών.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών από το κατεστραμμένο κτίριο, κάτω από τα ερείπια του οποίου έχασαν τη ζωή τους οι πέντε άνθρωποι.

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İstanbul Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazından alınan beton parçaları yakından görüntülendi. Betonun içinde deniz kabukları olduğu görüldü. #çöktü https://t.co/vBgSYUpQsn — Milat Gazetesi (@MilatGazete) October 9, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας, τέσσερα άτομα ανασύρθηκαν νεκρά από το σημείο της κατάρρευσης, ενώ ένας ακόμη τραυματίας κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Τα θύματα είναι η 5χρονη Γκιουλτζέ Ντορά Τουρχάν, ο 22χρονος Αχμέτ Μουχαμέντ Ινάν, ο 40χρονος Μεσούτ Μπιλετζέ, ο 66χρονος Χουσεΐν Οζκούρτ και η 20χρονη Ζεϊνέπ Ινάν.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Νομαρχία γνωστοποίησε ότι οι έρευνες στην περιοχή Τζεβιζλί, στο Μάλτεπε, ολοκληρώθηκαν στις 06:15, όταν οι διασώστες ανέσυραν τη σορό του τελευταίου αγνοουμένου.

Για προληπτικούς λόγους, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση τριών γειτονικών κτιρίων, από τα οποία απομακρύνθηκαν συνολικά 55 ένοικοι. Από αυτούς, οι 44 μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία για την προσωρινή διαμονή τους.

Maltepe’de 5 kişiye mezar olan binanın enkazında ortaya çıkan görüntü akıllara durgunluk verdi. Yıkıntının arasında, betonun arasında denizkabuğu olduğu görüldü. (Hanifi Bayar) https://t.co/NHdYxYu5Zw — Mynet (@mynet) October 9, 2026

Τα αίτια της κατάρρευσης εξακολουθούν να διερευνώνται. Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν συλλεχθεί δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού από τα ερείπια, προκειμένου να εξεταστούν τα υλικά κατασκευής του κτιρίου. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του αρχιτέκτονα του κτιρίου και του υπευθύνου του εργοταξίου.

Την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από The Strait Times