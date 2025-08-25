Ο Ρώσος κολυμβητής Νικολάι Σβετσνίκοφ, 29 ετών, αγνοείται μετά την αποτυχία του να φτάσει στον τερματισμό του 37ου Διασυνοριακού Αγώνα Κολύμβησης της Κωνσταντινούπολης, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα το Ρωσικό Γενικό Προξενείο.

Ο αγώνας 6,5 χιλιομέτρων κατά μήκος των Στενών του Βοσπόρου, που διοργανώθηκε από την Τουρκική Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, προσέλκυσε 2.820 αθλητές από 81 χώρες.

Ο Σβετσνίκοφ ήταν ένας από τους 400 και πλέον συμμετέχοντες στον αγώνα.

Δεν κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό στο Κουρουτσέσμε την Κυριακή, με αποτέλεσμα το Λιμενικό και η Ακτοφυλακή να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες.

«Οι συγγενείς του πολίτη έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό. Οι τουρκικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διεξάγουν έρευνες», ανέφερε το προξενείο σε δήλωσή του.

Οι ομάδες διάσωσης επικεντρώνονται στη διαδρομή κολύμβησης Kanlica–Kurucesme, ενώ παράλληλα παρακολουθούν και ευρύτερα τμήματα του στενού.

Το προξενείο δήλωσε ότι έχει υποβάλει επίσημο αίτημα στις τουρκικές αρχές και παραμένει σε επαφή μαζί τους για ενημερώσεις.

Ο διασυνοριακός αγώνας κολύμβησης της Κωνσταντινούπολης, που συνδέει την Ασία και την Ευρώπη μέσω του στενού της Κωνσταντινούπολης, έχει γίνει ένας παγκοσμίως γνωστός αγώνας ανοιχτής θάλασσας, που προσελκύει κάθε χρόνο τόσο ερασιτέχνες όσο και ελίτ αθλητές.

