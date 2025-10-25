Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, εντείνονται οι ενδείξεις για πιθανή διπλωματική αποκλιμάκωση. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε από την Ουάσιγκτον πως η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «αρκετά κοντά» σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στη σύρραξη.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουάσιγκτον και η Μόσχα έχουν μειώσει αισθητά τις διαφορές τους σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. «Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον πως το ζήτημα αφορά τις γραμμές των μετώπων», ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN και τον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ. Ο Ντμίτριεφ σημείωσε ότι η προηγούμενη θέση του Κιέβου, πως η Ρωσία έπρεπε να αποσυρθεί πλήρως από την ουκρανική επικράτεια, έχει πλέον μεταβληθεί, κάτι που, όπως είπε, φέρνει τις δύο πλευρές «πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, ο Ρώσος αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία, υπογραμμίζοντας ότι «ο διάλογος συνεχίζεται».

Κυρώσεις χωρίς σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο

Παράλληλα σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντμίτριεφ υποβάθμισε τη σημασία των νέων αμερικανικών κυρώσεων σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους, εκτιμώντας ότι «δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία». Όπως σημείωσε «οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλώς θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα έχει προσαρμοστεί στο καθεστώς κυρώσεων.

Επιδεινούμενη κατάσταση στο μέτωπο της Πόκροφσκ

Την ίδια ώρα, στο πεδίο των μαχών, η κατάσταση για τις ουκρανικές δυνάμεις στην Πόκροφσκ και τη Μίρνοχραντ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, φαίνεται να επιδεινώνεται. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ukrainska Pravda, αξιωματικοί στην περιοχή αναφέρουν ότι οι ρωσικές επιθέσεις, ενισχυμένες από εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έχουν προκαλέσει σοβαρές απώλειες. Ορισμένες ουκρανικές θέσεις «δεν υπάρχουν πλέον στους επιχειρησιακούς χάρτες», ενώ σε άλλες παραμένουν στρατιώτες τραυματισμένοι. Η επιδείνωση της κατάστασης καθιστά δυσκολότερο τον ανεφοδιασμό της Μίρνοχραντ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν ήδη στο βόρειο τμήμα της πόλης. Παρατηρητές εκτιμούν πως, εάν πέσει η Πόκροφσκ, η συντεταγμένη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τη Μίρνοχραντ θα είναι πρακτικά αδύνατη.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι «οι ουκρανικές αντεπιθέσεις προχωρούν με επιτυχία», ωστόσο ανεξάρτητοι αναλυτές και δυτικοί παρατηρητές αμφισβητούν την εικόνα αυτή, κάνοντας λόγο για «δύσκολη και φθίνουσα» στρατιωτική θέση της Ουκρανίας στο Ντονέτσκ.